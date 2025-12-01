Diário do Nordeste
CNU 2025: locais das provas discursivas serão divulgados hoje (1º)

Segunda fase tem mais de 42 mil candidatos classificados e acontecerá nesta domingo (7).

Papo Carreira
Mão de pessoa negra segurando caneta esferográfica de tampa preta. Ao fundo, borrados em sua perna, papel branco de prova e celular preto.
Legenda: As vagas possuem salários que variam entre R$ 4mil e R$ 16 mil.
Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil.

Os locais para a aplicação da segunda fase do Concurso Nacional Unificado (CNU) estará disponível para os candidatos a partir das 16 horas desta segunda-feira (1º), horário de Brasília. O endereço de prova poderá ser conferido no cartão de confirmação de inscrição de cada candidato, disponível no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Essa fase do concurso está marcada para o próximo domingo (7) e prevê a presença dos mais de 42 mil participantes aprovados no exame objetivo. A prova será aplicada em 228 cidades, englobando as cinco regiões do Brasil.

A lista com os candidatos classificados foi divulgada dia 12 de novembro pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e pode ser conferida também no site da FGV.

O chamado Enem dos Concursos está em sua segunda edição e oferece 3.652 vagas, que serão distribuídas em 32 órgãos federais, sendo 3.144 para o nível superior e 508 para o intermediário. Os demais candidatos aprovados integrarão o banco de reserva. Os salários iniciais para os cargos variam entre R$ 4 mil e R$ 16 mil.

Veja como conferir o local do exame

  1. Acesse o site inscricao-cpnu.conhecimento.fgv.br;
  2. Faça login com os dados da conta gov.br;
  3. Clique em Área do Candidato;
  4. Localize e baixe o cartão de confirmação;

Qual o tempo de duração da prova?

Os portões do concurso fecham às 12h30, no horário de Brasília, e a prova terá início às 13 horas para ambos os níveis de avaliação.

A duração total, entretanto, varia de acordo com a categoria de prova do candidato. Confira a seguir:

  • Nível superior: 13h às 16h;
  • Nível intermediário: 13h às 15h;

No dia do exame, é obrigatório ter em mãos um documento de identificação oficial com foto. É recomendado, também, levar o cartão de confirmação de inscrição impresso.

Como será a prova discursiva?

A prova discursiva configura a segunda fase do Enem dos Concursos e conta com um total de duas questões para os candidatos de nível superior.

Ao todo, o exame vale 45 pontos, sendo distrubuídos igualmente entre os itens. As respostas devem conter até 30 linhas e precisam ser escritas à mão, com caneta esferográfica azul ou preta.

Já para o nível intermediário, as regras de escrita se mantém, mas o participante será avaliado por meio de uma redação dissertativo-argumentativa com o valor de 30 pontos.

A Nota Final Ponderada será a soma dos resultados das provas objetiva e discursiva, que possuem pesos diferentes.

