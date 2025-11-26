Confira o resultado final da 2ª fase da OAB

A Coordenação Nacional do Exame de Ordem Unificado (Coneor) disponibilizou, nesta quarta-feira (26), o resultado final da segunda fase do 44º Exame de Ordem Unificado (EOU), juntamente com as decisões dos recursos.

Os nomes dos aprovados podem ser consultados no site oficial da OAB, no endereço eletrônico da banca organizadora, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) ou neste link.

A aprovação no Exame de Ordem é requisito necessário para a inscrição na OAB e para o exercício da profissão de advogado. Estudantes de Direito, mesmo pendentes da colação de grau ou cursando os dois últimos semestres, podem prestar o Exame.

Se aprovado, veja como proceder

Conforme a OAB, os aprovados devem se dirigir à Comissão de Exame de Ordem da Seccional da OAB no estado onde realizaram a prova para emitir o Certificado de Aprovação no Exame.