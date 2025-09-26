Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

De símbolo de distinção a alvo de suspeita

Diante desse quadro, algumas perguntas se impõem. O que aconteceu com a advocacia? Será que a OAB, outrora escudo firme da classe, deixou de cumprir seu papel de proteção institucional?

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Advogado
Legenda: Advogado

Houve um tempo em que ser advogado era sinônimo de distinção. O simples anúncio da profissão abria portas, gerava respeito e estabelecia uma posição de prestígio no convívio social. A advocacia era vista como uma verdadeira instituição dentro da sociedade, com trânsito livre e força moral inquestionável.

Esse cenário, no entanto, já não corresponde à realidade atual. Cada vez mais, advogados são confundidos com réus. Tornaram-se comuns buscas e apreensões em escritórios, prisões cautelares e manchetes que expõem a imagem do profissional antes mesmo de qualquer julgamento. O episódio recente envolvendo o advogado Nelson Williams — que teve bens apreendidos, inclusive sua adega de vinhos — é ilustrativo dessa mudança: a toga perdeu a deferência histórica diante da beca.

Diante desse quadro, algumas perguntas se impõem. O que aconteceu com a advocacia? Será que a OAB, outrora escudo firme da classe, deixou de cumprir seu papel de proteção institucional? Será que o corporativismo saudável — aquele que preservava a dignidade profissional — desapareceu? Ou será que muitos advogados passaram, de fato, a trilhar caminhos tortuosos, confundindo-se com os mesmos criminosos que deveriam defender ou combater?

Não há respostas fáceis. Talvez estejamos diante de uma conjugação de fatores: um Judiciário mais ousado, que avança sem limites sobre prerrogativas históricas; e uma advocacia fragmentada, enfraquecida pelos maus exemplos internos e pela ausência de união corporativa.

O fato é que, nesse ambiente, a figura do advogado perde parte de sua autoridade simbólica. E isso não é apenas um problema da classe, mas de toda a sociedade. Afinal, quando o advogado deixa de ser reconhecido como defensor da lei e da cidadania, o espaço para os abusos do poder se amplia perigosamente. 

A advocacia, enquanto instituição, precisa se reencontrar. Se não recuperar o respeito que já teve, corremos o risco de naturalizar o absurdo: viver em um país em que o advogado é visto não como guardião de direitos, mas como suspeito em potencial.

Empresário
Colaboradores

Não podemos desligar o futuro da energia solar

Não podemos permitir que pequenos grupos de interesse, buscando benefícios próprios, ditem o futuro de uma cadeia que beneficia milhões de brasileiros

Lucas Mello
Há 2 horas
Advogado
Colaboradores

De símbolo de distinção a alvo de suspeita

Diante desse quadro, algumas perguntas se impõem. O que aconteceu com a advocacia? Será que a OAB, outrora escudo firme da classe, deixou de cumprir seu papel de proteção institucional?

Redação
Há 2 horas
Presidente nacional da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis – ABIH Nacional
Colaboradores

Hotelaria nacional: portarias assinadas pelo MTur reafirmam compromisso com a excelência no turismo

Como em uma análise combinatória, essa simples assinatura reverbera por toda a cadeia: dos operadores aos agentes, dos gestores aos colaboradores, até chegar ao consumidor final

Manoel Linhares
25 de Setembro de 2025
Advogada previdenciária
Colaboradores

Documentos para a aposentadoria

Já a aposentadoria especial é garantida por muitas profissões, mas para tal exige-se a comprovação da exposição a agentes nocivos à saúde

Cláudia Martins
25 de Setembro de 2025
Presidente da Associação de Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão
Colaboradores

Televisão aberta: 75 anos de relevância

Os números confirmam essa força. De acordo com levantamento da Tunad, 71% da audiência de conteúdos em vídeos no Brasil ainda vem da TV aberta

Carmen Lúcia
24 de Setembro de 2025
Assistente social e escritora
Colaboradores

Infância protegida

É urgente investir em políticas públicas voltadas à primeira infância, com base em dados que orientem ações eficazes

Mônica Mota
24 de Setembro de 2025
Professor
Colaboradores

A era dos filhos únicos digitais

O problema é amplificado pela ilusão de que esses jovens são “superconectados”

Eduardo Batista
23 de Setembro de 2025
Professor da Unifor
Colaboradores

Fake news

A pena é aumentada de quarta parte se o crime é praticado por meio de denúncia anônima

Agapito Machado
22 de Setembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Tecnovigilância no trabalho

Empregadores dispõem do poder diretivo que inclui organizar tarefas de seus empregados, definir regras internas, fiscalizar seu cumprimento e aplicar punições disciplinares

Valdélio Muniz
22 de Setembro de 2025
Empreendedor
Colaboradores

Apenas 10% das empresas prosperam

Empresas que dão certo também compreendem que crescer não significa apenas expandir, mas se organizar. Atalhos raramente funcionam

Willame Nogueira
21 de Setembro de 2025
Advogada
Colaboradores

Nova Tributação com IVA Pode Redesenhar o Mercado Imobiliário no Brasil

No tocante à locação, existe uma preocupação legítima quanto à sua possível inclusão no campo de incidência do IVA

 Alline Guimarães
21 de Setembro de 2025
Presidente do Sistema OCB/CE
Colaboradores

O futuro é Coop

Ao contrário das empresas tradicionais, cujo foco quase sempre se limita ao lucro, as cooperativas nascem da união de indivíduos que compartilham necessidades e buscam soluções conjuntas

Nicédio Nogueira
21 de Setembro de 2025
Professor aposentado da UFC
Colaboradores

História: Ulysses Guimarães

Dedicou-se de maneira obstinada à causa do Brasil democrático. Incompreendido, não conseguiu naquele momento alcançar o objetivo que não era somente seu, mas da grande maioria do povo brasileiro

Gonzaga Mota
20 de Setembro de 2025
Escritor e pesquisador
Colaboradores

A Fortaleza dos Alencares

Iracema, mítica, subvertendo o tempo de calendário, banhar-se-ia, nas obras de pai e filho, a cada volta das cascatas adjacentes

Luiz Carlos Diógenes de Oliveira
20 de Setembro de 2025
Advogado criminalista
Colaboradores

Quando a justiça erra

É urgente que se fortaleça não apenas o direito à ampla defesa, mas também os critérios de investigação e acusação

João Marcelo Pedrosa
19 de Setembro de 2025
Psicólogo
Colaboradores

Disciplina, ritmo e hábito no alcance de resultados satisfatórios

O primeiro passo será sempre a disciplina, pois longe de ser um peso, ela representa a liberdade de priorizar o que realmente é importante para o bem-estar

Antonio Souza
19 de Setembro de 2025
Procurador-Geral de Justiça do Ceará
Colaboradores

Reconhecer o agora, inspirar o amanhã

Essa conquista é coletiva e reafirma que, juntos, podemos transformar a realidade que nos cerca

Haley Carvalho
18 de Setembro de 2025
Presidente do Banco do Nordeste
Colaboradores

Crédito e dignidade: o papel do Banco do Nordeste no Plano Safra

O acesso ao banheiro é um direito humano básico, que precisa ser garantido a todos

Paulo Câmara
18 de Setembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Deus, Machado e Ariano

Machado e Ariano sentir-se-iam insultados. O primeiro, crítico mordaz da hipócrita sociedade de seu tempo, veria que infelizmente o Brasil grotesco, caricato, continua tão vivo quanto o de sua época

Gilson Barbosa
18 de Setembro de 2025
Teólogo
Colaboradores

Ter fé na vida, que a vida é boa

Na parte final da poesia, a escritora evoca que a fé na vida está relacionada a um tipo de fé na transcendência divina que infunde vida e fé na existência

Victor Breno Farias Barrozo
17 de Setembro de 2025