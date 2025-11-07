Diário do Nordeste
Edital Caixa: inscrições abrem nesta sexta-feira (7) com salários de até R$ 16,4 mil

Certame oferta 232 vagas imediatas e mais de 500 para cadastro de reserva.

Escrito por
Renato Bezerra renato.bezerra@svm.com.br
(Atualizado às 08:21)
Papo Carreira
Fachada da Caixa ilustra matéria sobre edital do concurso do banco.
Legenda: Os cargos ofertados são os de Arquiteto, Engenheiro, e Médico do Trabalho.
Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil.

O edital do novo concurso da Caixa Econômica Federal foi divulgado no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (7), com 232 vagas imediatas de nível superior distribuídas em todo o País, e mais 552 para cadastro de reserva. 

Os cargos ofertados são os de:

  • Arquiteto;
  • Engenheiro Civil;
  • Engenheiro de Segurança;
  • Engenheiro Elétrico;
  • Engenheiro Mecânico;
  • Médico do Trabalho.

Do total de vagas, 25% serão destinadas a pessoas negras, 3% para indígenas, 2% para quilombolas e 5% para pessoas com deficiência (PcDs). 

>>> Confira edital completo

Salários e benefícios

Para os cargos de Arquiteto e Engenheiro, a jornada diária é de 8 horas, com remuneração mensal de R$ 16.495. Para o cargo de Médico do Trabalho, a jornada prevista é de 6 horas diárias, com remuneração de R$ 12.371 mensais.

Como benefícios, os aprovados ainda contarão com: assistência à saúde, previdência complementar, participação nos lucros e resultados, auxílio-alimentação e refeição, vale-transporte e auxílio-creche.

Papo Carreira

Artesp abre concurso público com salários de até R$ 12 mil; veja cargos

Papo Carreira

UFC divulga editais de concursos públicos com 77 vagas; veja detalhes

Inscrições

As inscrições abrem às 10h desta sexta e podem ser feitas até 8 de dezembro, pelo site da Cesgranrio, banca responsável pelo certame.

A taxa de inscrição é no valor de R$ 68. Doadores de medula óssea e inscritos no CadÚnico podem solicitar isenção de taxa até o dia 14 de novembro. 

As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 1º de fevereiro de 2026. Os candidatos também passarão por uma fase de avaliação de títulos.

Veja cronograma do concurso da Caixa

  • Publicação do edital: 7 de novembro
  • Inscrições: de 7 de novembro a 8 de dezembro
  • Solicitação de isenção: de 7 a 14 de novembro
  • Provas objetivas e discursiva: 1º de fevereiro
  • Divulgação do gabarito prova objetiva: 2 de fevereiro
  • Resultado das provas e envio de títulos: 11 de março
  • Divulgação dos resultados finais: 26 de maio
