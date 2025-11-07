Edital Caixa: inscrições abrem nesta sexta-feira (7) com salários de até R$ 16,4 mil

O edital do novo concurso da Caixa Econômica Federal foi divulgado no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (7), com 232 vagas imediatas de nível superior distribuídas em todo o País, e mais 552 para cadastro de reserva.

Os cargos ofertados são os de:

Arquiteto;

Engenheiro Civil;

Engenheiro de Segurança;

Engenheiro Elétrico;

Engenheiro Mecânico;

Médico do Trabalho.

Do total de vagas, 25% serão destinadas a pessoas negras, 3% para indígenas, 2% para quilombolas e 5% para pessoas com deficiência (PcDs).

Salários e benefícios

Para os cargos de Arquiteto e Engenheiro, a jornada diária é de 8 horas, com remuneração mensal de R$ 16.495. Para o cargo de Médico do Trabalho, a jornada prevista é de 6 horas diárias, com remuneração de R$ 12.371 mensais.

Como benefícios, os aprovados ainda contarão com: assistência à saúde, previdência complementar, participação nos lucros e resultados, auxílio-alimentação e refeição, vale-transporte e auxílio-creche.

Inscrições

As inscrições abrem às 10h desta sexta e podem ser feitas até 8 de dezembro, pelo site da Cesgranrio, banca responsável pelo certame.

A taxa de inscrição é no valor de R$ 68. Doadores de medula óssea e inscritos no CadÚnico podem solicitar isenção de taxa até o dia 14 de novembro.

As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 1º de fevereiro de 2026. Os candidatos também passarão por uma fase de avaliação de títulos.

Veja cronograma do concurso da Caixa