Edital Caixa: inscrições abrem nesta sexta-feira (7) com salários de até R$ 16,4 mil
Certame oferta 232 vagas imediatas e mais de 500 para cadastro de reserva.
O edital do novo concurso da Caixa Econômica Federal foi divulgado no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (7), com 232 vagas imediatas de nível superior distribuídas em todo o País, e mais 552 para cadastro de reserva.
Os cargos ofertados são os de:
- Arquiteto;
- Engenheiro Civil;
- Engenheiro de Segurança;
- Engenheiro Elétrico;
- Engenheiro Mecânico;
- Médico do Trabalho.
Do total de vagas, 25% serão destinadas a pessoas negras, 3% para indígenas, 2% para quilombolas e 5% para pessoas com deficiência (PcDs).
Salários e benefícios
Para os cargos de Arquiteto e Engenheiro, a jornada diária é de 8 horas, com remuneração mensal de R$ 16.495. Para o cargo de Médico do Trabalho, a jornada prevista é de 6 horas diárias, com remuneração de R$ 12.371 mensais.
Como benefícios, os aprovados ainda contarão com: assistência à saúde, previdência complementar, participação nos lucros e resultados, auxílio-alimentação e refeição, vale-transporte e auxílio-creche.
Veja também
Inscrições
As inscrições abrem às 10h desta sexta e podem ser feitas até 8 de dezembro, pelo site da Cesgranrio, banca responsável pelo certame.
A taxa de inscrição é no valor de R$ 68. Doadores de medula óssea e inscritos no CadÚnico podem solicitar isenção de taxa até o dia 14 de novembro.
As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 1º de fevereiro de 2026. Os candidatos também passarão por uma fase de avaliação de títulos.
Veja cronograma do concurso da Caixa
- Publicação do edital: 7 de novembro
- Inscrições: de 7 de novembro a 8 de dezembro
- Solicitação de isenção: de 7 a 14 de novembro
- Provas objetivas e discursiva: 1º de fevereiro
- Divulgação do gabarito prova objetiva: 2 de fevereiro
- Resultado das provas e envio de títulos: 11 de março
- Divulgação dos resultados finais: 26 de maio