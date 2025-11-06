Artesp abre concurso público com salários de até R$ 12 mil; veja cargos

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) lançou edital de concurso público com 142 vagas efetivas para cargos de nível médio e superior.

O cargo de nível médio ofertado é o de Agente de Fiscalização à Regulação de Transporte I. Já para o nível superior, há vagas para Analista de Suporte à Regulação de Transporte e Especialista em Regulação de Transporte, abrangendo diversas áreas de formação.

As remunerações iniciais variam de R$ 3.944 a R$ 12.070.

>> Veja edital completo

Inscrições

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até 1º de dezembro, pelo site da Fundação Carlos Chagas. A taxa de inscrição é de R$ 55 para cargos de nível médio e R$ 100 para cargos de nível superior.

O processo seletivo inclui provas objetivas e, para determinados cargos, provas discursivas e/ou de títulos. As provas estão previstas para o dia 25 de janeiro de 2026, na cidade de São Paulo.