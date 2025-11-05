Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Prefeitura abre seleção com 32 vagas para Secretaria dos Direitos Humanos

As oportunidades são para graduados em Pedagogia e Terapia Ocupacional.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Papo Carreira
Imagem de gabarito ilustra matéria sobre seleção para Secretaria dos Direitos Humanos de Fortaleza.
Legenda: Do total de vagas, 5% são reservadas para pessoas com deficiência (PcD).
Foto: Shutterstock/Smolaw.

A Prefeitura de Fortaleza divulgou edital de seleção pública para cadastro de reserva com 32 vagas de nível superior para atuação na Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS).

As oportunidades são para graduados em Pedagogia e Terapia Ocupacional, e os selecionados integrarão equipes do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). A remuneração inicial é de R$ 2.949,77

Do total de vagas, 5% são reservadas para pessoas com deficiência (PcD). 

>> Veja edital completo

Veja também

teaser image
Papo Carreira

UFC divulga editais de concursos públicos com 77 vagas; veja detalhes

teaser image
Papo Carreira

Polícia Civil do Piauí abre concurso com salários de até R$ 20,6 mil; veja cargos

Inscrições

As inscrições vão de 12 de novembro a 14 de dezembro, e devem ser feitas preenchendo um formulário na página de Concursos e Seleções da Prefeitura de Fortaleza. A taxa de inscrição é de R$ 120,00. 

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas, que serão aplicadas no dia 18 de janeiro de 2026, e por análise curricular. 

Assuntos Relacionados
Imagem de gabarito ilustra matéria sobre seleção para Secretaria dos Direitos Humanos de Fortaleza.
Papo Carreira

Prefeitura abre seleção com 32 vagas para Secretaria dos Direitos Humanos

As oportunidades são para graduados em Pedagogia e Terapia Ocupacional.

Redação
Há 21 minutos
Imagem de policiais ilustra matéria sobre concurso da Polícia Civil do Piauí.
Papo Carreira

Polícia Civil do Piauí abre concurso com salários de até R$ 20,6 mil; veja cargos

São ofertadas 180 vagas imediatas, sendo 25% para pessoas pretas e pardas.

Renato Bezerra
05 de Novembro de 2025
Imagem de estudante ilustra matéria sobre cursos ofertados pelo Centec.
Papo Carreira

Instituto Centec abre mais de 2,9 mil vagas em cursos gratuitos; veja detalhes

As aulas ocorrerão nas modalidades presencial e EAD.

Redação
04 de Novembro de 2025
Imagem de reitoria da UFC ilustra matéria sobre novo concurso da universidade.
Papo Carreira

UFC divulga editais de concursos públicos com 77 vagas; veja detalhes

Oportunidades são para cargos de nível médio/técnico e superior.

Renato Bezerra
04 de Novembro de 2025
Gabarito ilustra matéria sobre concursos públicos com inscrições abertas em novembro
Papo Carreira

Veja concursos públicos com inscrições abertas em novembro de 2025

As vagas são para candidatos com diferentes níveis de ensino.

Redação
03 de Novembro de 2025
Imagem de gabarito ilustra matéria sobre concursos da semana no Ceará
Papo Carreira

Concursos e seleções no Ceará: veja as inscrições abertas nesta segunda-feira (3)

Há oportunidades com salários de até R$ 5 mil.

Redação
03 de Novembro de 2025
Imagem de candidato fazendo prova ilustra matéria de seleção pública em Icapuí.
Papo Carreira

Prefeitura de Icapuí divulga seleção de professores e gestores escolares; veja editais

Remunerações iniciais variam de R$ 1.518 a R$ 5 mil.

Redação
31 de Outubro de 2025
Imagem de gabarito ilustra matéria sobre reabertura das inscrições do Concurso Público Unificado de Pernambuco.
Papo Carreira

Concurso Público Unificado de Pernambuco reabre inscrições; veja novo cronograma

Certame oferta 460 vagas imediatas em nove órgãos estaduais.

Renato Bezerra
30 de Outubro de 2025
Imagem do cantor Toinho Horta toocando guitarra e sorrindo.
Papo Carreira

Vila das Artes abre 60 vagas para workshop com Toninho Horta

As inscrições podem ser feitas até as 18h do dia 5 de novembro.

Redação
29 de Outubro de 2025
Imagem de pessoa trabalhando em um computador ilustra matéria sobre programa de estágio.
Papo Carreira

Empresa de soluções financeiras abre vagas de estágio em Fortaleza

As oportunidades estão disponíveis em postos presenciais e híbridos.

Redação
29 de Outubro de 2025
Imagem ilustra matéria sobre cursos da Cagece.
Papo Carreira

Cagece oferta cursos profissionalizantes gratuitos em novembro; veja lista

As matrículas serão realizadas no próximo sábado (1º).

Redação
29 de Outubro de 2025
Professores caminham em direção a local de prova do PND.
Papo Carreira

Inep divulga gabarito preliminar da PND 2025

O prazo para interposição de recursos começa nesta terça e segue até quarta-feira (29).

Redação
28 de Outubro de 2025
Imagem que mostra pessoa fazendo prova é usada para ilustrar matéria sobre o gabarito da PND.
Papo Carreira

PND 2025: veja quando sai gabarito preliminar

Provas foram realizadas neste domingo (26) em todo o País.

Redação
27 de Outubro de 2025
Gabarito sendo preenchido.
Papo Carreira

Concursos e seleções no Ceará: veja as inscrições abertas nesta segunda-feira (27)

Há oportunidades com salários de mais de R$ 4 mil

Redação
27 de Outubro de 2025
Na imagem, pessoas estão sentadas em uma sala de aula anotando em cadernos
Papo Carreira

Prova Nacional Docente tem mais de 1 milhão de inscrições

As provas serão aplicadas às 13h30 deste domingo (26), com abertura dos portões ao meio-dia.

Redação
25 de Outubro de 2025
Gabarito sendo preenchido.
Papo Carreira

Concurso público tem 335 vagas para área da educação em Maranguape; veja edital

Os salários chegam a R$ 4.885,64.

Bergson Araujo Costa
24 de Outubro de 2025
foto de aluno utilizando aplicativo do Sisu em celular.
Papo Carreira

Alunos poderão usar nota das três últimas edições do Enem no Sisu

Mudança foi anunciada pelo MEC e já valerá para o Sisu 2026.

Redação
24 de Outubro de 2025
Fachada do Colégio da Polícia Militar do Ceará General Edgard Facó.
Papo Carreira

Edital com 692 vagas para Colégios Militares do Ceará é publicado; confira

Vagas são para instituições em Fortaleza, Maracanaú, Sobral e Juazeiro do Norte.

Matheus Facundo
24 de Outubro de 2025
Duas adolescentes sentadas lado a lado seguram celulares abertos no aplicativo do TikTok. Elas estão sentadas em um sofá azul. Não é possível ver seus rostos.
Papo Carreira

TikTok exibe aulões gratuitos para o Enem em cinemas de Fortaleza

Os candidatos terão acesso a aulas ministradas por professores que criam conteúdos sobre o assunto na plataforma.

Redação
23 de Outubro de 2025
Tela de computador aberta na 'Página do Participante' no site do Inep
Papo Carreira

Inep divulga cartão com local de prova do Enem 2025; veja como consultar

As provas serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro.

Redação
23 de Outubro de 2025