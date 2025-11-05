Prefeitura abre seleção com 32 vagas para Secretaria dos Direitos Humanos

A Prefeitura de Fortaleza divulgou edital de seleção pública para cadastro de reserva com 32 vagas de nível superior para atuação na Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS).

As oportunidades são para graduados em Pedagogia e Terapia Ocupacional, e os selecionados integrarão equipes do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). A remuneração inicial é de R$ 2.949,77.

Do total de vagas, 5% são reservadas para pessoas com deficiência (PcD).

>> Veja edital completo

Veja também Papo Carreira UFC divulga editais de concursos públicos com 77 vagas; veja detalhes Papo Carreira Polícia Civil do Piauí abre concurso com salários de até R$ 20,6 mil; veja cargos

Inscrições

As inscrições vão de 12 de novembro a 14 de dezembro, e devem ser feitas preenchendo um formulário na página de Concursos e Seleções da Prefeitura de Fortaleza. A taxa de inscrição é de R$ 120,00.

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas, que serão aplicadas no dia 18 de janeiro de 2026, e por análise curricular.