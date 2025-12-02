Veja cronograma completo do concurso da Caixa

O concurso público da Caixa Econômica Federal oferta 184 vagas imediatas de nível superior e mais 552 para cadastro de reserva, com as oportunidades distribuídas em diversas cidades brasileiras.

As remunerações iniciais variam de R$ 12.371 a R$ 16.495, dependendo da jornada semanal de trabalho e do cargo escolhido.

Interessados no certame devem estar atentos ao prazo de inscrição, que se encerra na próxima segunda-feira (8).

Veja cronograma do concurso da Caixa

Inscrições: até 8 de dezembro

até 8 de dezembro Divulgação do Cartão de Confirmação: 27 de janeiro

27 de janeiro Provas objetivas e discursiva: 1º de fevereiro

1º de fevereiro Divulgação do gabarito prova objetiva: 2 de fevereiro

2 de fevereiro Prazo para recurso ao gabarito: de 2 a 3 de março

de 2 a 3 de março Divulgação da imagem do cartão resposta: 5 de março

5 de março Resultado das provas e envio de títulos: 11 de março

11 de março Divulgação do resultado final: 26 de maio

>>> Confira edital completo

Como se inscrever no concurso da Caixa

Para participar do certame é necessário se inscrever através do site da Cesgranrio e pagar taxa no valor de R$ 68.

Do total de oportunidades, 25% são destinadas a pessoas negras, 3% para indígenas, 2% para quilombolas e 5% para pessoas com deficiência (PcDs).

Quais os cargos disponíveis?

Dentre os cargos disponíveis no certame, estão:

Arquiteto;

Engenheiro Civil;

Engenheiro de Segurança;

Engenheiro Elétrico;

Engenheiro Mecânico;

Médico do Trabalho.

Para os cargos de Arquiteto e Engenheiro, a jornada diária é de 8 horas, com remuneração mensal de R$ 16.495. Para o cargo de Médico do Trabalho, a jornada prevista é de 6 horas diárias, com remuneração de R$ 12.371 mensais.

Os aprovados podem ter acesso a benefícios como: assistência à saúde, previdência complementar, participação nos lucros e resultados, auxílio-alimentação e refeição, vale-transporte e auxílio-creche.