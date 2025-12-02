Veja cronograma completo do concurso da Caixa
Certame oferta 184 vagas imediatas e salários de até R$ 16 mil.
O concurso público da Caixa Econômica Federal oferta 184 vagas imediatas de nível superior e mais 552 para cadastro de reserva, com as oportunidades distribuídas em diversas cidades brasileiras.
As remunerações iniciais variam de R$ 12.371 a R$ 16.495, dependendo da jornada semanal de trabalho e do cargo escolhido.
Interessados no certame devem estar atentos ao prazo de inscrição, que se encerra na próxima segunda-feira (8).
Veja cronograma do concurso da Caixa
- Inscrições: até 8 de dezembro
- Divulgação do Cartão de Confirmação: 27 de janeiro
- Provas objetivas e discursiva: 1º de fevereiro
- Divulgação do gabarito prova objetiva: 2 de fevereiro
- Prazo para recurso ao gabarito: de 2 a 3 de março
- Divulgação da imagem do cartão resposta: 5 de março
- Resultado das provas e envio de títulos: 11 de março
- Divulgação do resultado final: 26 de maio
Veja também
Como se inscrever no concurso da Caixa
Para participar do certame é necessário se inscrever através do site da Cesgranrio e pagar taxa no valor de R$ 68.
Do total de oportunidades, 25% são destinadas a pessoas negras, 3% para indígenas, 2% para quilombolas e 5% para pessoas com deficiência (PcDs).
Quais os cargos disponíveis?
Dentre os cargos disponíveis no certame, estão:
- Arquiteto;
- Engenheiro Civil;
- Engenheiro de Segurança;
- Engenheiro Elétrico;
- Engenheiro Mecânico;
- Médico do Trabalho.
Para os cargos de Arquiteto e Engenheiro, a jornada diária é de 8 horas, com remuneração mensal de R$ 16.495. Para o cargo de Médico do Trabalho, a jornada prevista é de 6 horas diárias, com remuneração de R$ 12.371 mensais.
Os aprovados podem ter acesso a benefícios como: assistência à saúde, previdência complementar, participação nos lucros e resultados, auxílio-alimentação e refeição, vale-transporte e auxílio-creche.