Brisanet oferta mais de 600 vagas em estados do Nordeste; veja detalhes
O Ceará tem o maior número de oportunidades, com 345 vagas disponíveis.
A Brisanet está com 623 vagas de emprego abertas na região Nordeste, com o objetivo de atender a estratégia de expansão da tecnologia 5G.
As vagas são para as áreas comerciais, operacionais e administrativas, em cargos como vendedor porta a porta, operador de serviços de campo e agente de coleta, assistente, atendente e analista.
Veja a distribuição de vagas por estado:
- Ceará – 345 vagas
- Paraíba – 77 vagas
- Pernambuco – 75 vagas
- Rio Grande do Norte – 40 vagas
- Piauí – 29 vagas
- Bahia – 31 vagas
- Alagoas – 10 vagas
- Sergipe – 16 vagas
Como se candidatar?
Para se candidatar, os interessados devem acessar a plataforma de vagas oficial da Brisanet e escolher a ocupação desejada conforme o estado ou cidade, seguindo as instruções para a inscrição. O recrutador da empresa entrará em contato com o candidato pelo celular informado no cadastro.
Segundo a empresa, são ofertados como benefícios: vale-alimentação, plano de saúde com coparticipação, plano odontológico, seguro de vida, auxílio-creche, auxílio para dependentes com deficiência, entre outros.