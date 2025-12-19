Diário do Nordeste
Sefaz-RN publica edital de concurso público com 50 vagas

Confira cargo, salários, quem pode se candidatar e cronograma do certame.

Escrito por
Carol Melo carolina.melo@svm.com.br
(Atualizado às 16:16)
Papo Carreira
Alunos em ambiente escolar, com um candidato a concurso em primeiro plano lendo ou escrevendo em sua mesa.
Legenda: Oportunidades são voltadas para candidatos com ensino superior em qualquer área.
Foto: Wilson Dias/ABr.

A Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Norte (Sefaz-RN) publicou, nesta sexta-feira (19), um edital de concurso público para 50 vagas de auditor fiscal de receitas estaduais.

Exigindo nível superior em qualquer área, o salário inicial é superior a R$ 13,2 mil. As inscrições para o certame começam em 26 de dezembro.

Para participar basta se inscrever pelo site do Cebraspe, banca organizadora, e pagar taxa de R$ 200

Podem solicitar isenção do valor, no momento da inscrição, os seguintes grupos: 

  • doador de sangue;
  • convocados para prestar serviço eleitoral;
  • doadoras de leite materno;
  • doador de medula óssea;
  • inscritos no CadÚnico;
  • pessoas com deficiência.

Do total de vagas, há reserva para candidatos com deficiência e negros, além de formação de cadastro de reserva.

Cargo e salários

O concurso público oferta vagas para a função de auditor fiscal de receitas estaduais. Os selecionados atuarão em uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, com salário inicial de R$ 13.283,64.   

O que faz um auditor fiscal na Sefaz-RN?

Conforme o edital, compete ao servidor que ocupa o cargo aplicar a legislação tributária, identificar o patrimônio, rendimentos e atividades econômicas do contribuinte e, privativamente, constituir o crédito tributário mediante o lançamento dos tributos de competência do estado e demais receitas cuja atribuição lhe seja conferida. 

Também faz parte do trabalho de auditor fiscalizar, analisar, controlar e apreender mercadorias em circulação, bem como arrecadar tributos estaduais, entre outras atribuições. 

08 de Dezembro de 2025