Sefaz-RN publica edital de concurso público com 50 vagas
Confira cargo, salários, quem pode se candidatar e cronograma do certame.
A Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Norte (Sefaz-RN) publicou, nesta sexta-feira (19), um edital de concurso público para 50 vagas de auditor fiscal de receitas estaduais.
Exigindo nível superior em qualquer área, o salário inicial é superior a R$ 13,2 mil. As inscrições para o certame começam em 26 de dezembro.
Para participar basta se inscrever pelo site do Cebraspe, banca organizadora, e pagar taxa de R$ 200.
Podem solicitar isenção do valor, no momento da inscrição, os seguintes grupos:
- doador de sangue;
- convocados para prestar serviço eleitoral;
- doadoras de leite materno;
- doador de medula óssea;
- inscritos no CadÚnico;
- pessoas com deficiência.
Do total de vagas, há reserva para candidatos com deficiência e negros, além de formação de cadastro de reserva.
Cargo e salários
O concurso público oferta vagas para a função de auditor fiscal de receitas estaduais. Os selecionados atuarão em uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, com salário inicial de R$ 13.283,64.
O que faz um auditor fiscal na Sefaz-RN?
Conforme o edital, compete ao servidor que ocupa o cargo aplicar a legislação tributária, identificar o patrimônio, rendimentos e atividades econômicas do contribuinte e, privativamente, constituir o crédito tributário mediante o lançamento dos tributos de competência do estado e demais receitas cuja atribuição lhe seja conferida.
Também faz parte do trabalho de auditor fiscalizar, analisar, controlar e apreender mercadorias em circulação, bem como arrecadar tributos estaduais, entre outras atribuições.
Cronograma do concurso
- Inscrição: das 10 horas de 26 de dezembro a 18h de 16 de janeiro de 2026;
- Solicitação de isenção: das 10 horas de 26 de dezembro a 18h de 16 de janeiro de 2026;
- Data final para pagamento da inscrição: 9 de fevereiro de 2026;
- Provas objetivas: 21 e 22 de março de 2026;
- Resultado das provas objetivas: 24 de abril de 2026.