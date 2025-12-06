Concurso Sesapi 2025: edital é publicado com mil vagas e salários de até R$ 12,2 mil

O concurso para a Secretaria da Saúde do Piauí (Sesapi) teve edital oficialmente publicado pelo Governo do Estado com oferta de mil vagas, sendo 500 imediatas e 500 para cadastro de reserva. São vagas para cargos de níveis médio/técnico e superior.

O certame tem organização da Fundação Carlos Chagas (FCC). As provas estão previstas para o dia 15 de março de 2026, no período da manhã, na cidade de Teresina.

>> Veja o edital completo

Vagas

As vagas do concurso estão distribuídas entre diversas áreas da saúde. Para o nível técnico, as oportunidades são para os seguintes cargos: Técnico em Enfermagem, Técnico de Laboratório, Técnico em Patologia Clínica, Técnico em Radiologia, Técnico em Saúde Bucal e Técnico em Segurança do Trabalho. Já para o nível superior, há vagas para Assistente Social, Biomédico, Cirurgião-Dentista, Enfermeiro, Engenheiro Clínico, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Médico Veterinário e diversas especialidades médicas, como clínica geral, cardiologia, pediatria, neurologia, psiquiatria, anestesiologia, infectologia, entre outras.

Os salários do concurso Sesapi variam de R$ 1.599,21 a R$ 12.299,94, conforme o cargo e a jornada de trabalho, que vai de 24h a 30 horas semanais. O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

As provas objetiva e discursiva serão aplicadas no dia 15 de março de 2026, exclusivamente no turno da manhã, em Teresina. Dependendo do cargo, também haverá avaliação de títulos.

Inscrição e isenção de taxa

As inscrições para o concurso Sesapi serão realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site www.concursosfcc.com.br, e ficam abertas das 10h do dia 11 de dezembro de 2025 até as 23h59 do dia 15 de janeiro de 2026, no horário de Brasília.

O pagamento da taxa deverá ser feito até o dia 16 de janeiro de 2026. O valor da inscrição é de R$ 100 para cargos de nível médio e de R$ 180 para nível superior.

O edital também prevê a possibilidade de isenção total ou parcial da taxa de inscrição. A solicitação pode ser feita entre os dias 11 a 15 de dezembro.

Têm direito ao benefício eleitores convocados pela Justiça Eleitoral do Piauí que tenham atuado em pelo menos duas eleições nos últimos quatro anos, doadores de sangue e de medula óssea, pessoas com deficiência, candidatos desempregados em estado de necessidade e doadoras de leite materno. Além disso, candidatos cuja renda familiar seja igual ou inferior a um salário mínimo podem solicitar redução de 50% do valor da taxa.

O concurso Sesapi 2025 também garante políticas de inclusão por meio de cotas. Para pessoas com deficiência, está prevista a reserva de 10% das vagas, desde que o candidato declare a condição no ato da inscrição e envie laudo médico com CID até 15 de janeiro de 2026. Os aprovados passarão por avaliação biopsicossocial presencial, prevista para os dias 25 e 26 de maio de 2026.

Já para candidatos negros (pretos ou pardos), a reserva é de 25% das vagas, conforme a Lei Estadual nº 7.626/2021. A autodeclaração deve ser feita no ato da inscrição, e os aprovados serão convocados para heteroidentificação presencial entre os dias 27 e 29 de maio de 2026.