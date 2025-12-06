Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Concurso Sesapi 2025: edital é publicado com mil vagas e salários de até R$ 12,2 mil

Certame da Secretaria da Saúde do Piauí terá inscrições a partir de 11 de dezembro.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:36)
Papo Carreira
Uma imagem em close-up e foco raso (pouca profundidade de campo) mostra a mão de um estudante, com uma pulseira de relógio dourada no pulso direito, segurando uma caneta azul-clara e escrevendo em uma folha de papel de prova ou exame. A mão e a caneta estão no primeiro plano e em foco nítido, enquanto o papel, com linhas e quadrados impressos, ocupa a maior parte do centro e parte inferior da imagem. No fundo, desfocado, é possível ver as costas de outros estudantes sentados em cadeiras de madeira, em um ambiente que sugere uma sala de aula ou auditório durante uma avaliação. A iluminação é clara.
Foto: Shutterstock

O concurso para a Secretaria da Saúde do Piauí (Sesapi) teve edital oficialmente publicado pelo Governo do Estado com oferta de mil vagas, sendo 500 imediatas e 500 para cadastro de reserva. São vagas para cargos de níveis médio/técnico e superior.

O certame tem organização da Fundação Carlos Chagas (FCC). As provas estão previstas para o dia 15 de março de 2026, no período da manhã, na cidade de Teresina.

>> Veja o edital completo

Vagas

As vagas do concurso estão distribuídas entre diversas áreas da saúde. Para o nível técnico, as oportunidades são para os seguintes cargos: Técnico em Enfermagem, Técnico de Laboratório, Técnico em Patologia Clínica, Técnico em Radiologia, Técnico em Saúde Bucal e Técnico em Segurança do Trabalho. Já para o nível superior, há vagas para Assistente Social, Biomédico, Cirurgião-Dentista, Enfermeiro, Engenheiro Clínico, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Médico Veterinário e diversas especialidades médicas, como clínica geral, cardiologia, pediatria, neurologia, psiquiatria, anestesiologia, infectologia, entre outras.

Os salários do concurso Sesapi variam de R$ 1.599,21 a R$ 12.299,94, conforme o cargo e a jornada de trabalho, que vai de 24h a 30 horas semanais. O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

As provas objetiva e discursiva serão aplicadas no dia 15 de março de 2026, exclusivamente no turno da manhã, em Teresina. Dependendo do cargo, também haverá avaliação de títulos.

Veja também

teaser image
Papo Carreira

Veja concursos públicos com inscrições abertas em dezembro de 2025

teaser image
Papo Carreira

Concursos e seleções no Ceará: veja as inscrições abertas nesta segunda (1º)

teaser image
Papo Carreira

Câmara de Pacatuba abre concurso público com 19 vagas imediatas; saiba mais

teaser image
Papo Carreira

Concurso Caixa: veja quantas vagas são ofertadas para o Ceará

Inscrição e isenção de taxa

As inscrições para o concurso Sesapi serão realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site www.concursosfcc.com.br, e ficam abertas das 10h do dia 11 de dezembro de 2025 até as 23h59 do dia 15 de janeiro de 2026, no horário de Brasília.

O pagamento da taxa deverá ser feito até o dia 16 de janeiro de 2026. O valor da inscrição é de R$ 100 para cargos de nível médio e de R$ 180 para nível superior.

O edital também prevê a possibilidade de isenção total ou parcial da taxa de inscrição. A solicitação pode ser feita entre os dias 11 a 15 de dezembro.

Têm direito ao benefício eleitores convocados pela Justiça Eleitoral do Piauí que tenham atuado em pelo menos duas eleições nos últimos quatro anos, doadores de sangue e de medula óssea, pessoas com deficiência, candidatos desempregados em estado de necessidade e doadoras de leite materno. Além disso, candidatos cuja renda familiar seja igual ou inferior a um salário mínimo podem solicitar redução de 50% do valor da taxa.

O concurso Sesapi 2025 também garante políticas de inclusão por meio de cotas. Para pessoas com deficiência, está prevista a reserva de 10% das vagas, desde que o candidato declare a condição no ato da inscrição e envie laudo médico com CID até 15 de janeiro de 2026. Os aprovados passarão por avaliação biopsicossocial presencial, prevista para os dias 25 e 26 de maio de 2026.

Já para candidatos negros (pretos ou pardos), a reserva é de 25% das vagas, conforme a Lei Estadual nº 7.626/2021. A autodeclaração deve ser feita no ato da inscrição, e os aprovados serão convocados para heteroidentificação presencial entre os dias 27 e 29 de maio de 2026.

Uma imagem em close-up e foco raso (pouca profundidade de campo) mostra a mão de um estudante, com uma pulseira de relógio dourada no pulso direito, segurando uma caneta azul-clara e escrevendo em uma folha de papel de prova ou exame. A mão e a caneta estão no primeiro plano e em foco nítido, enquanto o papel, com linhas e quadrados impressos, ocupa a maior parte do centro e parte inferior da imagem. No fundo, desfocado, é possível ver as costas de outros estudantes sentados em cadeiras de madeira, em um ambiente que sugere uma sala de aula ou auditório durante uma avaliação. A iluminação é clara.
Papo Carreira

Concurso Sesapi 2025: edital é publicado com mil vagas e salários de até R$ 12,2 mil

Certame da Secretaria da Saúde do Piauí terá inscrições a partir de 11 de dezembro.

Redação
Há 1 hora
Mão segura caneta enquanto escreve em papel.
Papo Carreira

Prefeitura de Fortaleza faz seleção para professores substitutos

Selecionados serão incluídos em cadastro de reserva. Inscrições vão até o dia 22.

Redação
05 de Dezembro de 2025
Imagem mostra técnicos da Brisanet.
Papo Carreira

Empresa de internet abre seleção com 120 vagas de emprego em Fortaleza

Ação acontece na próxima terça-feira (9), no Sine Aldeota.

Redação
04 de Dezembro de 2025
Fachada da Caixa Econômica Federal.
Papo Carreira

Concurso Caixa: veja quantas vagas são ofertadas para o Ceará

As oportunidades no Estado são para os cargos de arquiteto, engenheiro civil, e médico do trabalho.

Renato Bezerra
04 de Dezembro de 2025
Imagem de carteira de trabalho ilustra matéria sobre feirão de empregos em Fortaleza.
Papo Carreira

Feirão oferta 2 mil vagas de estágio e emprego em Fortaleza; veja detalhes

Evento gratuito acontece nesta sexta-feira (5), no Centro.

Redação
04 de Dezembro de 2025
Imagem de gabarito ilustra matéria do concurso da Câmara de Pacatuba.
Papo Carreira

Câmara de Pacatuba abre concurso público com 19 vagas imediatas; saiba mais

Os salários variam de R$ 1.518 a R$ 3.000.

Redação
03 de Dezembro de 2025
Fachada da Caixa Econômica Federal.
Papo Carreira

O que estudar para o Concurso Caixa 2025? Veja disciplinas e conteúdo cobrado

O concurso oferece 184 vagas imediatas em todo o Brasil.

Redação
02 de Dezembro de 2025
Papel com questões listadas e respostas com itens circulares com letras A, B, C, D e E. Em cima, a ponta de um lápis de cor preta com corpo laranja.
Papo Carreira

Veja concursos públicos com inscrições abertas em dezembro de 2025

Os cargos são para candidatos de diferentes níveis de ensino.

Redação
02 de Dezembro de 2025
Imagem mostra prédio da Caixa Econômica Federal.
Papo Carreira

Veja cronograma completo do concurso da Caixa

Certame oferta 184 vagas imediatas e salários de até R$ 16 mil.

Renato Bezerra
02 de Dezembro de 2025
Estudantes ou candidatos concentrados em mesas individuais durante sessão de estudo preparatória para concurso público.
Papo Carreira

Quem pode fazer o concurso da Caixa? Veja requisitos completos

Saiba exigências para se candidatar a uma das vagas do certame.

Carol Melo
02 de Dezembro de 2025
Imagem de fachada da Caixa Econômica, para matéria sobre últimos dias de inscrições no Concurso Caixa; salário de até R$16,4 mil.
Papo Carreira

Últimos dias de inscrições no Concurso Caixa; salário de até R$16,4 mil

Edital conta com 184 vagas imediatas e 552 para cadastro de reserva.

Redação
01 de Dezembro de 2025
Imagem de sala de aula ilustra matéria sobre lista de aprovados da Fuvest.
Papo Carreira

Fuvest divulga lista de aprovados e locais de prova para 2ª fase

As provas serão aplicadas nos dias 14 e 15 de dezembro.

Redação
01 de Dezembro de 2025
Mão de pessoa negra segurando caneta esferográfica de tampa preta. Ao fundo, borrados em sua perna, papel branco de prova e celular preto.
Papo Carreira

CNU 2025: locais das provas discursivas serão divulgados hoje (1º)

Segunda fase tem mais de 42 mil candidatos classificados e acontecerá nesta domingo (7).

Redação
01 de Dezembro de 2025
Imagem mostra pessoa marcando respostas em uma folha de teste de múltipla escolha com caneta. Imagem relacionada a provas e estudos.
Papo Carreira

Concursos e seleções no Ceará: veja as inscrições abertas nesta segunda (1º)

Com salários de até R$ 16,4 mil, vagas são para a Capital e Interior.

Carol Melo
01 de Dezembro de 2025
Funcionário do IBGE na frente de uma casa.
Papo Carreira

O que estudar para o processo seletivo do IBGE? Veja os conteúdos

Inscrições podem ser feitas até 11 de dezembro.

Redação
28 de Novembro de 2025
Na imagem, uma sala com uma pessoa falando enquanto olha para um slide, assistindo estão pessoas sentadas em cadeiras.
Papo Carreira

Cagece inscreve neste sábado (29) para cursos gratuitos

São 89 vagas para quatro cursos de dezembro.

Redação
28 de Novembro de 2025
Mão de pessoa segurando a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) brasileira em um ambiente com outras pessoas ao fundo.
Papo Carreira

Black Friday de empregos oferta vagas em diversos setores no Ceará

Evento acontece em Fortaleza e em diversos municípios do Estado até as 16 horas desta sexta (28).

Redação
28 de Novembro de 2025
Profissionais do IBGE em floresta para coletar informações populacionais.
Papo Carreira

Saiba quanto ganha um contratado temporário no processo seletivo do IBGE

Os cargos ofertados pelo instituto são de agente de pesquisas e mapeamento e supervisor de coleta e qualidade.

Redação
27 de Novembro de 2025
Primeiro plano de uma Carteira de Trabalho brasileira sendo exibida, simbolizando emprego e direitos trabalhistas, com fundo de público em escritório.
Papo Carreira

Black Friday de empregos oferta 6 mil vagas no Ceará

Veja como participar e garantir uma das oportunidades.

Redação
27 de Novembro de 2025
foto da fachada de prédio da Sefaz-SP.
Papo Carreira

Sefaz-SP publica edital de concurso público com salário de R$ 21,1 mil

São 200 vagas para o cargo de auditor fiscal.

Redação
27 de Novembro de 2025