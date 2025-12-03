Câmara de Pacatuba abre concurso público com 19 vagas imediatas; saiba mais
A Câmara Municipal de Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza, está com inscrições abertas de concurso público com 19 vagas imediatas para cargos de níveis fundamental, médio e superior.
As vagas são para os cargos de auxiliar de serviços gerais, copeiro, almoxarife, guarda patrimonial, motorista, agente administrativo, recepcionista, analista de assuntos legislativos e analista de controle interno.
Os salários variam de R$ 1.518 a R$ 3.000, a depender da ocupação escolhida.
Inscrições
Interessados podem se inscrever até 5 de janeiro de 2026 pelo site do Icece, responsável pelo certame. Para participar, é necessário pagar taxa que varia de R$ 80 a R$ 140.
As provas objetivas serão aplicadas para todos os cargos no dia 8 de fevereiro de 2026. O resultado final está previsto para ser divulgado em 9 de março.