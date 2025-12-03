Câmara de Pacatuba abre concurso público com 19 vagas imediatas; saiba mais

A Câmara Municipal de Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza, está com inscrições abertas de concurso público com 19 vagas imediatas para cargos de níveis fundamental, médio e superior.

As vagas são para os cargos de auxiliar de serviços gerais, copeiro, almoxarife, guarda patrimonial, motorista, agente administrativo, recepcionista, analista de assuntos legislativos e analista de controle interno.

Os salários variam de R$ 1.518 a R$ 3.000, a depender da ocupação escolhida.

>> Veja edital completo

Veja também Papo Carreira Veja cronograma completo do concurso da Caixa Papo Carreira Veja concursos públicos com inscrições abertas em dezembro de 2025

Inscrições

Interessados podem se inscrever até 5 de janeiro de 2026 pelo site do Icece, responsável pelo certame. Para participar, é necessário pagar taxa que varia de R$ 80 a R$ 140.

As provas objetivas serão aplicadas para todos os cargos no dia 8 de fevereiro de 2026. O resultado final está previsto para ser divulgado em 9 de março.