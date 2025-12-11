Conselho de Contabilidade abre concurso com 146 vagas no CE e salários de até R$ 5,7 mil
Inscrições ficam abertas até 8 de janeiro.
O Conselho Regional de Contabilidade do Ceará (CRC-CE) abriu concurso público com 146 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva.
Os cargos ofertados são:
- Auxiliar Administrativo (nível médio);
- Contador (nível superior);
- Fiscal Contador (nível superior).
Há reserva de 25% das vagas para pessoas negras, 3% para povos indígenas, 2% para quilombolas e 5% para pessoas com deficiência.
As remunerações iniciais variam de R$ 2.824,81 a R$ 5.762,31, para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. Os aprovados ainda terão benefícios como incentivo instrucional, plano de saúde, vale-alimentação e abono anual por capacitação.
Inscrição
As inscrições podem ser feitas até as 16h do dia 8 de janeiro de 2026, exclusivamente pelo site do Instituto Consulplan, banca responsável pelo certame. A taxa de inscrição é de R$ 54.
O concurso será composto por provas objetivas e discursivas para todos os cargos, que serão aplicadas em Fortaleza no dia 1º de março de 2026.