Mega da Virada 2026: veja até que horas é possível fazer apostas
Ainda dá tempo de apostar nesta quarta-feira (31); confira cronograma de horário das Loterias Caixa.
A Mega da Virada pode pagar o maior prêmio da história nesta quarta-feira (31). Acumulado em R$ 1 bilhão, o prêmio será sorteado a partir das 22h, ao vivo, pelo perfil das Loterias Caixa no Facebook e pelo canal da Caixa no YouTube.
Quem não conseguiu fazer uma aposta ou quer reforçar as chances ainda pode tentar a sorte: é possível apostar até as 20h, duas horas antes do sorteio.
No entanto, a recomendação é não deixar para a última hora, principalmente nas lotéricas, que costumam apresentar grandes filas no dia 31 de dezembro.
Veja também
Quanto custa apostar na Mega da Virada 2026?
O jogo mínimo para participar custa R$ 6 e dá direito a marcar seis dezenas. Quanto mais números forem marcados no volante, maior é o preço e há mais chances de faturar o valor.
O prêmio da Mega da Virada não acumula, ou seja, se ninguém acertar as seis dezenas sorteadas, o R$ 1 bilhão será dividido entre os acertadores da segunda faixa, com acerto de cinco números, e assim por diante.