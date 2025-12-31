Diário do Nordeste
Mega da Virada 2026: veja até que horas é possível fazer apostas

Ainda dá tempo de apostar nesta quarta-feira (31); confira cronograma de horário das Loterias Caixa.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 08:39)
Negócios
Cartelas impressas da mega da virada.
Legenda: Apostam podem ser feitas nas lotéricas ou on-line.
Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil.

A Mega da Virada pode pagar o maior prêmio da história nesta quarta-feira (31). Acumulado em R$ 1 bilhão, o prêmio será sorteado a partir das 22h, ao vivo, pelo perfil das Loterias Caixa no Facebook e pelo canal da Caixa no YouTube.

Quem não conseguiu fazer uma aposta ou quer reforçar as chances ainda pode tentar a sorte: é possível apostar até as 20h, duas horas antes do sorteio.

No entanto, a recomendação é não deixar para a última hora, principalmente nas lotéricas, que costumam apresentar grandes filas no dia 31 de dezembro.

Quanto custa apostar na Mega da Virada 2026?

jogo mínimo para participar custa R$ 6 e dá direito a marcar seis dezenas. Quanto mais números forem marcados no volante, maior é o preço e há mais chances de faturar o valor.

O prêmio da Mega da Virada não acumula, ou seja, se ninguém acertar as seis dezenas sorteadas, o R$ 1 bilhão será dividido entre os acertadores da segunda faixa, com acerto de cinco números, e assim por diante.

