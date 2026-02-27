Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 816 - Sorteio de sexta-feira, 27/02; Prêmio de R$ 2,7 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 816 em 27/02 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Negócios
Foto do cartão de aposta
Legenda: Sorteio inicia às 20 horas desta segunda-feira
Foto: Divulgação
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

O sorteio da Super Sete 816 acontece nesta sexta-feira, 27/02 e o prêmio está acumulado em R$ 2,7 milhões. Se você quer ser o próximo grande vencedor, não perca tempo e aposte até as 20h30 e garanta a sua chance de ganhar!

Apostar é fácil: você pode registrar sua aposta em qualquer lotérica ou online pelo site, ou aplicativo de loterias da Caixa.

Assista ao vivo o resultado da Super Sete 816

O sorteio será realizado hoje, sexta-feira, às 21h, e você pode acompanhar tudo ao vivo nas redes sociais da Caixa Econômica Federal e também por aqui, no site do Diário do Nordeste.

Confira os números sorteados:

Os números sorteados serão inseridos nesta página, logo após o fim do sorteio.

Como participar do sorteio da Super Sete 816?

Para participar do sorteio e tentar levar o prêmio de R$ 2,7 milhões, basta fazer sua aposta até às 20h30 de hoje, sexta-feira.

  • Aposta mínima: R$ 3,00
  • Números disponíveis para escolha: 7 números de 21 opções

Você pode fazer sua aposta de forma rápida e fácil:

  • Em uma lotérica: Vá até a casa lotérica mais próxima e registre sua aposta;
  • Online: Acesse o site oficial da Caixa ou use o aplicativo de loterias da Caixa.

Quais são as probabilidades de ganhar no Super Sete?

As probabilidades de ganhar no Super Sete variam de acordo com o tipo de aposta. Se você fizer a aposta mínima de 7 números, as chances de acertar são:

Probabilidade de acerto 1: em
Nº Apostados Qtd. de acertos: 7 Qtd. de acertos: 6 Qtd. de acertos: 5 Qtd. de acertos: 4 Qtd. de acertos: 3
7 10.000.000 158.730 5.879 392 43,5
8 5.000.000 86.207 3.494 257 31,9
9 2.500.000 47.170 2.108 173 24,0
10 1.250.000 26.042 1.294 119 18,6
11 625.000 14.535 811 84 14,8
12 312.500 8.224 520 61 12,1
13 156.250 4.735 343 45 10,2
14 78.125 2.790 233 35 8,7
15 52.083 1.978 176 28 7,6
16 34.722 1.408 134 23 6,8
17 23.148 1.006 103 19 6,1
18 15.432 723 80 16 5,5
19 10.288 523 63 14 5,1
20 6.859 381 50 12 4,7
21 4.572 280 40 10 4,4

Como apostar sem sair de casa na Super Sete?

Fazer a sua aposta online é simples e rápido. Siga o passo a passo abaixo e garanta já a sua chance de ganhar:

Requisitos simples para fazer sua aposta on-line:

  • Ser maior de 18 anos;
  • Possuir um CPF válido;
  • Ter um e-mail ativo;
  • Ter um cartão de crédito com bandeiras Visa, MasterCard ou Elo.

Passo a passo para fazer seu cadastro:

  • Acesse o site Loterias Online (www.loteriasonline.caixa.gov.br);
  • Preencha seus dados pessoais;
  • Valide seu cadastro com o link enviado pela Caixa para seu e-mail;
  • Complete o processo e pronto, sua aposta estará registrada.

Aposte até as 20h30 de hoje! Não perca tempo e garanta a sua chance no Super Sete!

A cada sorteio, o prêmio vai aumentando e a chance de mudar de vida também! Não perca a chance de ser o próximo grande vencedor!

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5053, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6963, desta sexta-feira (27/02); prêmio é de R$ 2,7 milhões

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim
Há 38 minutos
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3623, desta sexta-feira (27/02); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 20h30 para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
Há 39 minutos
Foto do cartão de aposta
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 816 - Sorteio de sexta-feira, 27/02; Prêmio de R$ 2,7 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 816 em 27/02 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
Há 39 minutos
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2930 de hoje, sexta-feira, 27/02; prêmio é de R$ 2,9 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2930 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 2,9 milhões.

A. Seraphim
Há 39 minutos
Resultado da Lotomania
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2893 – Sorteio de sexta-feira, 27/02; Prêmio de R$ 7,0 milhões

Apostas para a Lotomania 2893 nessa sexta-feira vão até as 20h30! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
Há 39 minutos
Egídio Serpa

Piauienses e cearenses confraternizam-se em torno de Carlos Prado

Assembleia Legislativa homenageou hoje o fundador da Itaueira Agropecuária, entregando-lhe o título de Cidadão do Piauí

Egídio Serpa
27 de Fevereiro de 2026
Imagem da Praça do Ferreira em Fortaleza.
Negócios

Ceará tem 2º pior rendimento domiciliar per capita do Brasil; veja valores por estado

Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, divulgada pelo IBGE nesta sexta-feira (27).

Redação
27 de Fevereiro de 2026
Profissionais da Enel.
Papo Carreira

Enel Ceará abre vagas para curso de formação de eletricista; saiba mais

Capacitação visa preencher vagas de emprego em nove municípios cearenses.

Redação
27 de Fevereiro de 2026
Hospital.
Papo Carreira

ISGH abre seleção para o Hospital Regional de Itapipoca; veja cargos

Interessados devem se candidatar até segunda-feira (2 de março).

Redação
27 de Fevereiro de 2026
José Alberto Bardawil.
Negócios

Morre o empresário José Alberto Bardawil, presidente da TV União

A causa da morte não foi divulgada.

Redação
27 de Fevereiro de 2026
Negócios

Atendimento personalizado e facilidades para PJs são diferencias do Sicredi no Ceará

Instituição garante acesso a crédito, Pix, cartões empresariais, além de consultorias especializadas.

Agência de Conteúdo DN
27 de Fevereiro de 2026
Egídio Serpa

Piauí homenageia hoje Carlos Prado, fundador da Itaueira

Comitiva de empresários do Ceará irá a Teresina para ver a entrega do título de Cidadão Piauiense no Legislativo do vizinho estado

Egídio Serpa
27 de Fevereiro de 2026
Pessoa usa celular com carteira de trabalho digital.
Negócios

Maioria dos trabalhadores do CE ganhou até R$ 1.753 em 2025; veja profissões com os menores salários

Ranking foi feito pelo Diário do Nordeste a partir da análise de dados do Novo Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego.

Gabriela Custódio
27 de Fevereiro de 2026
Egídio Serpa

Câmara da Economia Azul do Ceará cria Grupo de Trabalho da Pesca

Esse GT trabalhará para criar as condições de desenvolvimento do setor pesqueiro cearense, buscando novos mercados e agregando valor aos seus produtos

Egídio Serpa
27 de Fevereiro de 2026
Imagem da fábrica em Fortaleza.
Negócios

M. Dias Branco registra queda de 5% na receita internacional com tarifaço dos EUA; veja resultados

O balanço da companhia foi divulgado na noite desta quinta-feira (26).

Redação
26 de Fevereiro de 2026
Egídio Serpa

M. Dias Branco fatura R$ 10,4 bilhões em 2025. Lucro de R$ 660 milhões

Bom resultado é fruto, principalmente, da reestruturação comercial e da gestão financeira, diz seu vice-presidente Gustavo Theodósio

Egídio Serpa
26 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6962, desta quinta-feira (26/02); prêmio é de R$ 1,9 milhão
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6962, desta quinta-feira (26/02); prêmio é de R$ 1,9 milhão

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim
26 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3622, desta quinta-feira (26/02); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3622, desta quinta-feira (26/02); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 20h30 para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
26 de Fevereiro de 2026
Veja o Resultado da Mega-Sena 2977 desta quinta-feira (26/02); prêmio é de R$ 130,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2977 desta quinta-feira (26/02); prêmio é de R$ 130,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
26 de Fevereiro de 2026
Resultado da Timemania 2360 de hoje, 26/02; prêmio é de R$ 8,5 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2360 de hoje, 26/02; prêmio é de R$ 8,5 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania.

A. Seraphim
26 de Fevereiro de 2026
Resultado Dia de Sorte 1181 de hoje, 26/02; prêmio é de R$ 370 mil
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1181 de hoje, 26/02; prêmio é de R$ 370 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte.

A. Seraphim
26 de Fevereiro de 2026
Egídio Serpa

Senai Ceará é o 1º do Brasil em excelência de gestão

Presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, festeja a conquista é diz que ela é fruto do trabalho de todos.

Egídio Serpa
26 de Fevereiro de 2026
imagem mostra pátio de aeronaves no aeroporto de fortaleza.
Igor Pires

Aeroporto de Fortaleza se torna o terminal com mais salas VIPs do Nordeste

Igor Pires
26 de Fevereiro de 2026
Mulher mexendo em computador.
Papo Carreira

Prefeitura de Fortaleza abre inscrições de curso gratuito na área de TI

São ofertadas 60 para mulheres e 60 para pessoas com deficiência.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
Egídio Serpa

Judiciário e altos salários: para ficar como está, mude-se tudo

Há uma clara insegurança jurídica que afasta investidores. E a culpa é da alta magistratura do país

Egídio Serpa
26 de Fevereiro de 2026
Foto de programa da receita federal de declaração do Imposto de Renda.
Negócios

Como recuperar o arquivo da declaração do imposto de renda de 2025 se perdi o computador?

É possível obter cópia de declarações realizadas no programa instalado no computador.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
Negócios

Feira da Indústria Fiec promove encontro com grandes nomes, inovação e experiências

Encontro está marcado para os dias 9 e 10 de março, no Centro de Eventos do Ceará. Inscrições são gratuitas e 80 mil visitantes são esperados.

Agência de Conteúdo DN
26 de Fevereiro de 2026
Entrada do setor II da Zona de Processamento de Exportação (ZPE).
Negócios

Data center do TikTok no Ceará começa a operar em 2027, diz Omnia

Iniciada no último mês de janeiro, a obra já está com a etapa de supressão vegetal concluída.

Gabriela Custódio
26 de Fevereiro de 2026
Egídio Serpa

Só o agro do Brasil pode garantir comida ao mundo, diz empresário

Luiz Roberto Barcelos, fundador da Agrícola Famosa e consultor empresarial no agronegócio, considera o Ceará a terra da oportunidade

Egídio Serpa
26 de Fevereiro de 2026
Foto da Câmara dos Deputados.
Negócios

Câmara aprova acordo provisório de comércio entre Mercosul e União Europeia

A proposta segue para o Senado Federal.

Redação
25 de Fevereiro de 2026