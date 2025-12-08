Diário do Nordeste
CNH sem autoescola: regras entram em vigor nesta semana

Com renovação automática e grátis para bons condutores, saiba o que mudará.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Automóvel
Imagem mostra close-up da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) mostrando informações e a foto borrada do condutor.
Legenda: Alterações foram aprovadas pelo Contran e entram em vigor ao ser publicadas no Diário Oficial da União.
Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil.

As novas regras para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), que dispensam a obrigatoriedade de autoescola, devem entrar em vigor nesta terça-feira (9), conforme detalhou o ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB).

Ele revelou que o Governo lançará nesse dia o aplicativo "CNH do Brasil", nova versão do "Carteira Digital de Trânsito (CDT)", em cerimônia oficial no Palácio do Planalto, em Brasília. As informações são do portal g1

Após o evento, a previsão é que as novas regras da CNH sem autoescola sejam publicadas em uma edição extra do Diário Oficial da União (DOU), valendo imediatamente. 

O que deve mudar? 

  • interessados poderão abrir o processo para retirada da CNH no site do Ministério dos Transportes ou pelo aplicativo;
  • candidatos ficarão dispensados de realizar aulas em uma autoescola, então não serão mais obrigados a pagar pelos serviços oferecidos por essas instituições;
  • curso teórico gratuito e digital será ofertado pelo próprio portal do Ministério do Transporte;
  • aulas práticas reduzirão de 20 horas para 2 horas no mínimo (com um instrutor ou em autoescola);
  • quem reprovar na primeira avaliação poderá fazer o segundo teste de graça;
  • não haverá mais prazo para a conclusão do processo de habilitação, que atualmente é de um ano;
  • aluno poderá usar carro particular e optar por aulas com um instrutor autônomo, credenciado pelo Detran;
  • prova será padronizada para todo o País;
  • alunos poderão realizar simulados com as questões da avaliação no aplicativo "CNH do Brasil".

Quais etapas ainda continuam obrigatórias? 

  • Registro biométrico;
  • Exame médico;
  • Prova teórica;
  • Prova prática. 

Valor da CNH

O Governo Federal acredita que o valor para tirar a CNH pode reduzir em até 80%.

Por exemplo: antes, candidatos poderiam desembolsar cerca R$ 5 mil para ter acesso ao documento através de autoescolas, mas, com a mudança, esse valor deve cair para aproximadamente R$ 1 mil.  

Renovação automática e gratuita da CNH

Ainda de acordo com Renan Filho, nesta terça o Governo ainda anunciará a renovação automática e gratuita da CNH para "bons condutores"

Terá direito ao benefício, e a um selo de bom condutor, quem não tiver cometido nenhuma infração no ano anterior à renovação. 

"Se você está dirigindo bem, é sinal de que você não precisa de exame novo. Se não levou ponto, sinal que não está cometendo infração. E se você está dirigindo e não cometeu nenhuma infração, não tem sentido. É só pra levar o cidadão ao órgão publico novamente", argumentou o ministro em entrevista ao g1.

