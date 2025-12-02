Diário do Nordeste
CNH sem autoescola: veja respostas para as principais dúvidas

Saiba como será processo, valor e o que continua sendo obrigatório.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Automóvel
Mãos segurando um smartphone com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Digital exibida na tela.
Legenda: Alterações foram aprovadas, mas ainda não estão em vigor.
Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) aprovou, nessa segunda-feira (1º), a resolução que acaba com a obrigatoriedade de autoescolas para tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A mudança deve simplificar o processo e reduzir o valor para ter acesso ao documento. 

A seguir, o Diário do Nordeste responde as principais dúvidas sobre o assunto. 

Como tirar a CNH sem autoescola?

Ainda não é possível retirar a CNH sem autoescola, já que a resolução ainda não foi publicada no Diário Oficial da União (DOU). 

No entanto, o Governo Federal já adiantou que quando a mudança entrar em vigor, os interessados poderão abrir o processo para retirada da CNH no site do Ministério dos Transportes ou pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT).

Qual o valor da CNH sem autoescola?

No novo modelo, os candidatos ficarão dispensados de realizar aulas em uma autoescola, então não serão mais obrigados a pagar pelos serviços oferecidos por essa instituições

Com a previsão da oferta de curso teórico gratuito e digital pelo próprio portal do Ministério do Transporte, o Governo Federal acredita que o valor para tirar a CNH pode reduzir em até 80%. 

Por exemplo: antes, candidatos poderiam desembolsar cerca R$ 5 mil para ter acesso ao documento através de autoescolas, mas, com a mudança, esse valor deve cair para aproximadamente R$ 1 mil.  

Pode tirar a CNH sem fazer curso?

Sim, mas somente para as aulas teóricas. No novo modelo, o aluno não precisa cumprir uma carga horária mínima no curso teórico, que poderá ser realizado online no portal do Ministério do Trabalho. Será exigido somente que ele seja aprovado na prova teórica.   

Já para obter a CNH, o candidato terá que fazer as aulas práticas, que continuarão sendo obrigatórias, mas com uma carga horária menor. 

