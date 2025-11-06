Governo do Ceará libera inscrições para CNH Popular 2025
Governador Elmano de Freitas anunciou oficialmente a abertura.
Interessados em participar do programa CNH Popular 2025, do Governo do Ceará, já podem se inscrever na iniciativa. A abertura oficial das inscrições aconteceu no início da tarde desta quinta-feira (6), logo após anúncio do governador Elmano de Freitas (PT).
Nas redes sociais, o chefe do Executivo cearense lançou a nova edição do programa, que possibilita que pessoas de baixa renda tenham acesso, gratuito, à primeira habilitação nas categorias A (moto), B (carro) ou D (transporte coletivo ou pesado).
No total, serão 35 mil vagas ofertadas este ano. No entanto, parte dessas oportunidades — destinada a mulheres com medidas protetivas, pessoas analfabetas ou em letramento e público LGBTQIA+ — terá inscrições abertas apenas na semana que vem.
Veja a distribuição das vagas que abrem inscrições nesta quinta (6):
- 25 mil vagas destinadas à ampla concorrência (categorias A, B e D);
- 3 mil vagas destinadas a estudantes universitários;
- 150 vagas destinadas a pessoas surdas;
- 500 vagas destinadas a povos indígenas;
- 500 vagas destinadas a povos quilombolas;
- 500 vagas destinadas a mudanças para a categoria D.
Como se inscrever
Quem se encaixar nos requisitos (descritos abaixo) pode se candidatar a uma das vagas da iniciativa. Atenção: só é possível escolher uma das categorias: A ou B.
Para se inscrever, basta acessar o site Central de Serviços do Detran-CE.
Ao acessar o portal, separe as versões digitalizadas (formato PNG ou JPG) de documentos como CPF, RG, comprovante de residência e demais itens exigidos (laudos comprobatórios, declarações, etc).
Quem pode participar
Residentes de todos os municípios do Ceará podem se candidatar ao CNH Popular 2025, desde que tenham 18 anos e inscrição ativa no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).
Povos indígenas e quilombolas, além de universitários cearenses matriculados em uma instituição de ensino superior e pessoas surdas também podem se inscrever, se tiverem cadastro ativo no CadÚnico.
Veja também
Quem pode ser cadastrado no CadÚnico
Somente famílias com renda mensal de até meio salário-mínimo (R$ 759) por pessoa podem e devem ser registradas no programa federal.
Por exemplo: uma família de quatro pessoas que recebe R$ 2.800 mensais tem uma renda de R$ 700 por membro. O valor está abaixo de meio salário-mínimo, então, nesse caso, integrantes da família podem se inscrever no CadÚnico e, consequentemente, participar do CNH Popular 2025.