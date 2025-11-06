Governo do Ceará libera inscrições para CNH Popular 2025

Interessados em participar do programa CNH Popular 2025, do Governo do Ceará, já podem se inscrever na iniciativa. A abertura oficial das inscrições aconteceu no início da tarde desta quinta-feira (6), logo após anúncio do governador Elmano de Freitas (PT).

Nas redes sociais, o chefe do Executivo cearense lançou a nova edição do programa, que possibilita que pessoas de baixa renda tenham acesso, gratuito, à primeira habilitação nas categorias A (moto), B (carro) ou D (transporte coletivo ou pesado).

No total, serão 35 mil vagas ofertadas este ano. No entanto, parte dessas oportunidades — destinada a mulheres com medidas protetivas, pessoas analfabetas ou em letramento e público LGBTQIA+ — terá inscrições abertas apenas na semana que vem.

Veja a distribuição das vagas que abrem inscrições nesta quinta (6):

25 mil vagas destinadas à ampla concorrência (categorias A, B e D);

3 mil vagas destinadas a estudantes universitários;

150 vagas destinadas a pessoas surdas;

500 vagas destinadas a povos indígenas;

500 vagas destinadas a povos quilombolas;

500 vagas destinadas a mudanças para a categoria D.

Como se inscrever

Quem se encaixar nos requisitos (descritos abaixo) pode se candidatar a uma das vagas da iniciativa. Atenção: só é possível escolher uma das categorias: A ou B.

Para se inscrever, basta acessar o site Central de Serviços do Detran-CE.

Ao acessar o portal, separe as versões digitalizadas (formato PNG ou JPG) de documentos como CPF, RG, comprovante de residência e demais itens exigidos (laudos comprobatórios, declarações, etc).

Quem pode participar

Residentes de todos os municípios do Ceará podem se candidatar ao CNH Popular 2025, desde que tenham 18 anos e inscrição ativa no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

Povos indígenas e quilombolas, além de universitários cearenses matriculados em uma instituição de ensino superior e pessoas surdas também podem se inscrever, se tiverem cadastro ativo no CadÚnico.

Quem pode ser cadastrado no CadÚnico

Somente famílias com renda mensal de até meio salário-mínimo (R$ 759) por pessoa podem e devem ser registradas no programa federal.

Por exemplo: uma família de quatro pessoas que recebe R$ 2.800 mensais tem uma renda de R$ 700 por membro. O valor está abaixo de meio salário-mínimo, então, nesse caso, integrantes da família podem se inscrever no CadÚnico e, consequentemente, participar do CNH Popular 2025.