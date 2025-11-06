CNH Popular: tire dúvidas sobre a edição 2025 do programa

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou, na manhã desta quinta-feira (6), o início das inscrições da nova edição do programa CNH Popular 2025, iniciativa que visa conceder às pessoas de baixa renda do Estado a primeira habilitação de forma gratuita.

A novidade nesta edição do programa é que, para ter acesso ao benefício, todos os candidatos precisam estar inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), do Governo Federal.

Quem pode tirar a CNH popular?

Podem se inscrever cearenses maiores de 18 anos com inscrição válida e ativa no CadÚnico, estudantes universitários, pessoas surdas, além de povos indígenas e quilombolas. Pessoas que desejam a inclusão da categoria D também podem solicitar o serviço.

Número de vagas

Para esta edição, são 35 mil vagas no programa, mas apenas 29.650 estão com inscrições abertas a partir desta quinta. As demais serão anunciadas na próxima semana, segundo o governador.

As vagas atualmente em aberto estão distribuídas da seguinte forma:

25 mil vagas para ampla concorrência;

3 mil para estudantes universitários;

150 vagas para pessoas surdas;

500 vagas para povos indígenas;

500 para povos quilombolas;

500 vagas de inclusão da categoria D.

Data de inscrição e como se inscrever?

As inscrições devem ser feitas no site da Central de Serviços do Detran-CE até o preenchimento de todas as vagas.

No ato da inscrição, é necessário apresentar digitalizados:

documento de identificação com foto;

comprovante de residência;

documentos comprobatórios para modalidades que exijam.

Vale para qualquer modalidade de carteira?

O programa CNH Popular concede a primeira habilitação para as categorias A (moto) ou B (carro), e os candidatos só podem escolher uma das modalidades.

É possível, ainda, solicitar inclusão da categoria D, visando atender aos motoristas que desejam conduzir veículos de transporte coletivo e/ou veículos pesados. Para participar, é necessário já possuir a categoria B há pelo menos dois anos, além de não ter cometido infração gravíssima no último ano.

Para tirar a CNH popular, preciso pagar algum valor?

A CNH popular é concedida de forma gratuita, não sendo necessário pagar nenhuma taxa.