CNH Popular: tire dúvidas sobre a edição 2025 do programa
Podem se inscrever cearenses maiores de 18 anos com inscrição válida e ativa no CadÚnico.
O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou, na manhã desta quinta-feira (6), o início das inscrições da nova edição do programa CNH Popular 2025, iniciativa que visa conceder às pessoas de baixa renda do Estado a primeira habilitação de forma gratuita.
A novidade nesta edição do programa é que, para ter acesso ao benefício, todos os candidatos precisam estar inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), do Governo Federal.
Quem pode tirar a CNH popular?
Podem se inscrever cearenses maiores de 18 anos com inscrição válida e ativa no CadÚnico, estudantes universitários, pessoas surdas, além de povos indígenas e quilombolas. Pessoas que desejam a inclusão da categoria D também podem solicitar o serviço.
Número de vagas
Para esta edição, são 35 mil vagas no programa, mas apenas 29.650 estão com inscrições abertas a partir desta quinta. As demais serão anunciadas na próxima semana, segundo o governador.
As vagas atualmente em aberto estão distribuídas da seguinte forma:
- 25 mil vagas para ampla concorrência;
- 3 mil para estudantes universitários;
- 150 vagas para pessoas surdas;
- 500 vagas para povos indígenas;
- 500 para povos quilombolas;
- 500 vagas de inclusão da categoria D.
Data de inscrição e como se inscrever?
As inscrições devem ser feitas no site da Central de Serviços do Detran-CE até o preenchimento de todas as vagas.
No ato da inscrição, é necessário apresentar digitalizados:
- documento de identificação com foto;
- comprovante de residência;
- documentos comprobatórios para modalidades que exijam.
Vale para qualquer modalidade de carteira?
O programa CNH Popular concede a primeira habilitação para as categorias A (moto) ou B (carro), e os candidatos só podem escolher uma das modalidades.
É possível, ainda, solicitar inclusão da categoria D, visando atender aos motoristas que desejam conduzir veículos de transporte coletivo e/ou veículos pesados. Para participar, é necessário já possuir a categoria B há pelo menos dois anos, além de não ter cometido infração gravíssima no último ano.
Para tirar a CNH popular, preciso pagar algum valor?
A CNH popular é concedida de forma gratuita, não sendo necessário pagar nenhuma taxa.