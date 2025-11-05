Governo do Ceará abre inscrições para o CNH Popular nesta quinta (6)

As inscrições para o programa CNH Popular, do Governo do Ceará, abrem nesta quinta-feira (6). Criada em 2009, a iniciativa contribui para que pessoas de baixa renda consigam a primeira habilitação nas categorias A (moto) ou B (carro) de maneira gratuita.

Recentemente, o benefício foi estendido para estudantes de graduação e ensino técnico de instituições públicas estaduais e federais. Além disso, a Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) aprovou projeto de lei enviado pelo governador Elmano de Freitas (PT) que amplia a CNH Popular, também, para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar.

Veja os públicos que podem solicitar a CNH Popular:

Beneficiários do Programa Bolsa Família;

Alunos matriculados há mais de seis meses na rede pública de ensino fundamental e médio, bem como em cursos públicos profissionalizantes, e que comprovem bom desempenho escolar;

Egressos do sistema penitenciário, de acordo com os requisitos estabelecidos em Portaria da Superintendência do Detran-CE;

Pessoas com Deficiência (PCDs);

Estudantes de graduação ou do ensino técnico de instituições públicas estaduais e federais.

Veja também Negócios CNH sem autoescola: donos e instrutores protestam contra proposta em Fortaleza País Ministro diz que Governo oferecerá aulas gratuitas para CNH

Como se inscrever?

As inscrições para todos os beneficiários devem ser feitas no site da Central de Serviços do Detran-CE.