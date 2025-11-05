Diário do Nordeste
Governo do Ceará abre inscrições para o CNH Popular nesta quinta (6)

O programa oferece gratuitamente a primeira habilitação nas categorias A ou B.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Automóvel
Mão de mulher com a unha pintada de prata segura CNH.
Legenda: O CNH Popular é um programa do Governo do Ceará.
Foto: Agência Brasil.

As inscrições para o programa CNH Popular, do Governo do Ceará, abrem nesta quinta-feira (6). Criada em 2009, a iniciativa contribui para que pessoas de baixa renda consigam a primeira habilitação nas categorias A (moto) ou B (carro) de maneira gratuita.

Recentemente, o benefício foi estendido para estudantes de graduação e ensino técnico de instituições públicas estaduais e federais. Além disso, a Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) aprovou projeto de lei enviado pelo governador Elmano de Freitas (PT) que amplia a CNH Popular, também, para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar.

Veja os públicos que podem solicitar a CNH Popular:

  • Beneficiários do Programa Bolsa Família;
  • Alunos matriculados há mais de seis meses na rede pública de ensino fundamental e médio, bem como em cursos públicos profissionalizantes, e que comprovem bom desempenho escolar;
  • Egressos do sistema penitenciário, de acordo com os requisitos estabelecidos em Portaria da Superintendência do Detran-CE;
  • Pessoas com Deficiência (PCDs);
  • Estudantes de graduação ou do ensino técnico de instituições públicas estaduais e federais.

Como se inscrever?

As inscrições para todos os beneficiários devem ser feitas no site da Central de Serviços do Detran-CE.

