Floresta x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Em busca de virar página da temporada passada e reescrever a caminhada de 2026, o Ceará inicia sua jornada com o time sub-20, diante do Floresta, neste sábado (10), às 16h30, pela segunda rodada do Campeonato Cearense. O duelo é o pontapé do Vozão no estadual, enquanto o Verdão da Vila Manoel Sátiro já vai para sua segunda partida. Com mando de campo do Lobo, o encontro acontece no estádio Domingão, em Horizonte.

Um mês depois do fim do Brasileirão 2025, o Ceará volta a campo com uma equipe modificada e estratégia aplicada para o Campeonato Cearense. A ideia é utilizar o time sub-20, sob comando de Alison Henry, no confronto diante do Floresta, no Domingão. Os atletas do profissional e o técnico Mozart só estreiam dia 14, contra o Maranguape, no estádio Presidente Vargas.

Depois de boa campanha na Série C do ano passado, o Floresta iniciou 2026 com vitória pelo estadual. No meio de semana, a equipe de Leston Júnior venceu o Tirol, por 2 a 0, com gols de Rafael e Celeri, no PV. Diante do Ceará, o time não deve ter mudanças em relação a equipe que começou na primeira rodada.

ONDE ASSISTIR

O confronto terá transmissão, com imagem, no instagram do Jogada SVM. A rádio Verdinha FM 92.5 e o YouTube do Jogada também trazem os detalhes do duelo. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

VOZÃO E O RECOMEÇO

A base do time alvinegro vai ser testada na estreia do Campeonato Cearense 2026. Com o time todo formado por atletas do sub-20 e sob comando de Alison Henry, o Vovô inicia sua trajetória em busca do tricampeonato estadual. No próximo confronto, contra o Maranguape, é que Mozart e seus comandados serão utilizados.

“A responsabilidade é gigantesca, pois é uma competição profissional. Teremos essa oportunidade, algo planejado há algum tempo, como já foi colocado aqui. As conversas são diárias, sempre no intuito de entender qual o nível de atletas que nós temos nas categorias de base do clube, para que possamos, nessas oportunidades, colocá-los nesses desafios”, afirmou Alison Henry. Alison Henry Técnico do Ceará

O time testado no Cearense é o mesmo que defendeu as cores do Alvinegro na Fares Lopes do ano passado, quando terminou na liderança do grupo na primeira fase e foi eliminado na semifinal do torneio, em novembro. A única mudança entre os titulares fica por conta de Guilherme, negociado com o Goztepe-TUR, que deve ser substituído por Gabriel Amaral.

Entre as peças que chegaram a treinar entre os profissionais estão o goleiro Gustavo Martins, o lateral-direito Aloísio, o volante João Gabriel, além dos atacantes Giulio e Gabriel Amaral. Outro destaque na base é o meia-atacante Melk, que veste a camisa 10, e marcou 10 gols em 34 partidas em 2025.

Zagueiro e capitão do time que entrará em campo logo mais, Vinicius Uchella não escondeu a ansiedade em entrar em campo e “honrar a camisa do Ceará” na partida contra o Floresta.

“Então, a gente vai sentir um friozinho na barriga. Mas, quando o juiz apita, tudo isso passa. A gente vai buscar fazer um grande jogo. A vontade é a maior possível. É o sonho de qualquer menino estrear com a camisa do Ceará, com uma torcida gigantesca. A gente vai dar o nosso máximo”, ressalta.

FLORESTA REFORMULADO

Com objetivo de chegar entre os quatro melhores times da competição, o Floresta quer se consolidar na liderança do grupo diante do Ceará. Para a nova temporada, o Lobo conseguiu manter apenas o treinador Leston Júnior e o lateral-esquerdo Diego Matos. O time da Vila Manoel Sátiro ficou a um gol de subir para a Série B nacional, o que levou à valorização dos atletas que estiveram na campanha do alviverde.

O Floresta se reapresentou no começo de dezembro e teve um mês de preparação até sua estreia na nova temporada. Depois de vencer o Tirol, Leston Júnior ressaltou os cuidados que a sua equipe deve ter contra os jovens atletas do Ceará.

"Então o fato de ter vencido traz uma confiança que faz com que a gente tenha um pouco mais de tranquilidade pensando nesse jogo. Um jogo em que nós sabemos do grau de dificuldade que vamos enfrentar. Vamos enfrentar uma equipe que fez bons jogos na Taça Fares Lopes, é uma equipe sólida, que se conhece bem e que vai nos exigir bastante", avalia Leston. Leston Júnior Técnico do Floresta

Entre as mudanças, o Lobo inicia mais uma temporada com muitas caras novas oriundas de suas categorias de base. Referência neste ponto no estado, o time da Vila Manoel Sátiro apresenta no Cearense Arilson, Vitinho, Marcelo Maia, Denilson e Emerson, alguns garotos foram destaques na base da equipe no ano anterior.

O atacante Bismarck, de 32 anos, é um dos mais experientes do novo elenco. Com passagens por Icasa, Remo, Botafogo-PB, ABC, Treze-PB e em times do futebol do Catar e da Arábia Saudita, o atleta é uma das esperanças de gol na temporada.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Floresta: Jeferson Souza; Eliandro, Eduardo, João Victor e Marco Antônio; Cedric, Danrley e Guilherme Borges; Celeri, Bismarck e Rafinha. Técnico: Leston Júnior.

Ceará: Gustavo Martins; Aloísio, Vinícius Uchella, Pedro Gilmar e Samuel; João Gabriel, Pedro Esli e Melk; Enzo, Giulio e Gabriel Amaral. Técnico: Alison Henry.

FICHA TÉCNICA | FLORESTA X CEARÁ

Local: Estádio Domingão, em Horizonte-CE

Data: 09/01/26 (sábado)

Horário: 16h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistente 1: Beatriz Ferreira (CE)

Assistente 2: Fernando Bandeira (CE)

Quarto árbitro: Naydson Albuquerque (CE)