Para rescindir com o Fortaleza, Lucero quer 50% do que ainda tem a receber do clube

Centroavante aceitaria receber os valores apenas em 2027

Escrito por
Brenno Rebouças e Fernanda Alves brenno.reboucas@svm.com.br
(Atualizado às 22:12)
Jogada
Legenda: Vínculo de Lucero com o Fortaleza vai até o fim de 2027
Foto: Kid Junior/SVM

Sem nenhuma venda ou empréstimo acertado até agora, o atacante Lucero tenta uma rescisão amigável com o Fortaleza. Para encerrar de maneira antecipada o contrato que possui com o clube até o final de 2027, El Gato quer 50% do que ainda tem a receber do Leão.

O Diário do Nordeste apurou que o jogador aceita abrir mão de um dos dois anos de salários que ainda tem pela frente. O Fortaleza, no entanto, não topou a proposta até o momento e deseja pagar um valor abaixo da metade do contrato vigente.

Nas negociações entre clube e o staff do atleta, os representantes de Lucero admitiram até receber o valor referente a 50% do contrato a partir de 2027, de maneira parcelada, uma vez que os recursos do Leão em 2026 são menores devido ao rebaixamento para a Série B.

Enquanto não acerta uma rescisão, Lucero segue treinando e é uma opção para o técnico Thiago Carpini, mas os vencimentos do camisa 9 são altos e comprometem a folha de pagamento do Tricolor, estimada em 4,6 milhões no orçamento apresentado para 2026.

Lucero foi o artilheiro do Fortaleza nas últimas três temporadas, mas teve uma queda acentuada de produção em 2025, diminuindo o número de participações em gols para menos da metade dos anos anteriores. Ele perdeu titularidade e muito espaço no clube, principalmente na reta final da temporada.

O Fortaleza chegou a negociar o empréstimo do centroavante ao Coritiba o pacote da venda de Breno Lopes, mas o argentino não quis se transferir para o Coxa Branca. A Universidad de Chile tem interesse no atleta, mas não tem recursos para comprar e precisaria dividir o salário.


 

