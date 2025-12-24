Coritiba faz proposta ao Fortaleza e tenta a contratação do atacante Lucero

O Coritiba apresentou uma proposta ao Fortaleza para ter o atacante Lucero. O clube tenta a compra do argentino de 34 anos. O centroavante também é alvo de outros clubes, entre eles o Mirassol, além de equipes do exterior. A informação é do ge. O atleta tem vínculo com o Leão do Pici até o fim de 2027.

Apesar de ter sido o artilheiro da equipe pelo terceiro ano seguido, Lucero viveu a pior temporada com a camisa tricolor em 2025. Foram apenas 11 gols marcados, número bem inferior aos dos anos de 2024 e 2023, quando chegou ao clube.

O argentino será um dos atletas negociados pelo Tricolor, pois tem alto salário. Com a queda para a Série B, o clube vai se desfazer de pelo menos 18 atletas. Caso a negociação com o Coxa avance, Lucero vai disputar a Série A, a Copa do Brasil e o Campeonato Paranaense.

O Leão do Pici, agora comandado por Thiago Carpini, se reapresenta no dia 29 de dezembro com foco na próxima temporada.