Lucero tem pior fase no Fortaleza com queda brusca de gols em 2025
Jogador de 34 anos chegou ao clube em 2023
Juan Martín Lucero viveu o melhor momento da carreira vestindo a camisa do Fortaleza. No clube desde 2023, agora o jogador amarga a pior fase como atleta na equipe. Em termos de gols, o rendimento caiu mais da metade. O centroavante deixou de ser referência no setor ofensivo da equipe que sofreu rebaixamento para a Série B de 2026.
Em 2025, o atacante atuou em 50 partidas, marcou apenas 11 gols e deu uma assistência. Apesar do número baixo, ele é artilheiro da equipe pelo terceiro ano consecutivo. Além disso, já sob comando de Martín Palermo, não foi utilizado nas últimas cinco partidas do Brasileirão.
O atleta encerra a temporada de maneira melancólica. O argentino balançou as redes adversárias pela última vez no duelo contra o Juventude, no dia 5 de outubro, pela Série A. Esta foi a pior temporada do jogador com a camisa Tricolor.
Ano passado, em 63 partidas disputadas, com o Leão ainda liderado por Vojvoda, o camisa 9 balançou as redes adversárias 23 vezes e serviu os companheiros outras seis. O número é praticamente igual ao da melhor temporada, em 2023, quando chegou ao time. Foram 24 tentos e sete assistências.
O argentino deve ser um dos atletas negociados pelo clube, pois tem alto salário. Com a queda para a Série B, o Tricolor deve se desfazer de pelo menos 18 atletas. A equipe, agora comandada por Thiago Carpini, se reapresenta no dia 29 de dezembro com foco na próxima temporada.
HISTÓRICO DE LUCERO NO FORTALEZA
2023 - 63 jogos, 24 gols e 7 assistências
- Sulamericana - 3
- Libertadores - 2
- Série A - 9
- Copa do Brasil - 1
- Cearense - 3
- Copa do Nordeste - 7
2024 - 63 jogos, 23 gols e 6 assistências
- Sulamericana - 7
- Série A - 8
- Copa do Brasil - 2
- Cearense - 3
- Nordeste 3
2025 - 50 jogos (marcou em todas as competições) - 11 gols e 1 assistência
- Libertadores - 1
- Serie A - 3
- Copa do Brasil - 1
- Cearense - 4
- Nordestão - 2