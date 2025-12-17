Lucero tem pior fase no Fortaleza com queda brusca de gols em 2025

Juan Martín Lucero viveu o melhor momento da carreira vestindo a camisa do Fortaleza. No clube desde 2023, agora o jogador amarga a pior fase como atleta na equipe. Em termos de gols, o rendimento caiu mais da metade. O centroavante deixou de ser referência no setor ofensivo da equipe que sofreu rebaixamento para a Série B de 2026.

Em 2025, o atacante atuou em 50 partidas, marcou apenas 11 gols e deu uma assistência. Apesar do número baixo, ele é artilheiro da equipe pelo terceiro ano consecutivo. Além disso, já sob comando de Martín Palermo, não foi utilizado nas últimas cinco partidas do Brasileirão.

O atleta encerra a temporada de maneira melancólica. O argentino balançou as redes adversárias pela última vez no duelo contra o Juventude, no dia 5 de outubro, pela Série A. Esta foi a pior temporada do jogador com a camisa Tricolor.

Ano passado, em 63 partidas disputadas, com o Leão ainda liderado por Vojvoda, o camisa 9 balançou as redes adversárias 23 vezes e serviu os companheiros outras seis. O número é praticamente igual ao da melhor temporada, em 2023, quando chegou ao time. Foram 24 tentos e sete assistências.

O argentino deve ser um dos atletas negociados pelo clube, pois tem alto salário. Com a queda para a Série B, o Tricolor deve se desfazer de pelo menos 18 atletas. A equipe, agora comandada por Thiago Carpini, se reapresenta no dia 29 de dezembro com foco na próxima temporada.



HISTÓRICO DE LUCERO NO FORTALEZA

2023 - 63 jogos, 24 gols e 7 assistências

Sulamericana - 3

Libertadores - 2

Série A - 9

Copa do Brasil - 1

Cearense - 3

Copa do Nordeste - 7

2024 - 63 jogos, 23 gols e 6 assistências

Sulamericana - 7

Série A - 8

Copa do Brasil - 2

Cearense - 3

Nordeste 3

2025 - 50 jogos (marcou em todas as competições) - 11 gols e 1 assistência