Lucero tem pior fase no Fortaleza com queda brusca de gols em 2025

Jogador de 34 anos chegou ao clube em 2023

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 21:49)
Jogada
Legenda: Lucero, jogador do Fortaleza
Foto: Thiago Gadelha/SVM

Juan Martín Lucero viveu o melhor momento da carreira vestindo a camisa do Fortaleza. No clube desde 2023, agora o jogador amarga a pior fase como atleta na equipe. Em termos de gols, o rendimento caiu mais da metade. O centroavante deixou de ser referência no setor ofensivo da equipe que sofreu rebaixamento para a Série B de 2026. 

Em 2025, o atacante atuou em 50 partidas, marcou apenas 11 gols e deu uma assistência. Apesar do número baixo, ele é artilheiro da equipe pelo terceiro ano consecutivo. Além disso, já sob comando de Martín Palermo, não foi utilizado nas últimas cinco partidas do Brasileirão. 

O atleta encerra a temporada de maneira melancólica. O argentino balançou as redes adversárias pela última vez no duelo contra o Juventude, no dia 5 de outubro, pela Série A. Esta foi a pior temporada do jogador com a camisa Tricolor.

Ano passado, em 63 partidas disputadas, com o Leão ainda liderado por Vojvoda, o camisa 9 balançou as redes adversárias 23 vezes e serviu os companheiros outras seis. O número é praticamente igual ao da melhor temporada, em 2023, quando chegou ao time. Foram 24 tentos e sete assistências. 

O argentino deve ser um dos atletas negociados pelo clube, pois tem alto salário. Com a queda para a Série B, o Tricolor deve se desfazer de pelo menos 18 atletas. A equipe, agora comandada por Thiago Carpini, se reapresenta no dia 29 de dezembro com foco na próxima temporada.
 

HISTÓRICO DE LUCERO NO FORTALEZA

2023 - 63 jogos, 24 gols e 7 assistências

  • Sulamericana - 3
  • Libertadores - 2
  • Série A - 9
  • Copa do Brasil - 1
  • Cearense - 3
  • Copa do Nordeste - 7

2024 - 63 jogos, 23 gols e 6 assistências

  • Sulamericana - 7
  • Série A - 8
  • Copa do Brasil - 2
  • Cearense - 3
  • Nordeste 3 

2025 - 50 jogos (marcou em todas as competições) - 11 gols e 1 assistência

  • Libertadores - 1
  • Serie A - 3
  • Copa do Brasil - 1 
  • Cearense - 4 
  • Nordestão - 2
