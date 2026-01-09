Ferroviário x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Ferroviário e Fortaleza fazem o 1º clássico do ano, em jogo válido pela 2ª rodada do Campeonato Cearense 2026. A partida marca a estreia do Tricolor de Aço em 2026, em duelo neste domingo (11), a partir das 18h, no Estádio Presidente Vargas. O Tubarão de Barra faz sua 2ª partida no Estadual e vem de vitória na estreia.

Onde Assistir

O confronto terá transmissão da TV Verdes Mares. A rádio Verdinha FM 92.5 e o YouTube do Jogada também trazem os detalhes do duelo. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

Palpites

inter@

COMO CHEGA O FORTALEZA?

O Fortaleza inicia a temporada ainda com resquícios de um 2025 desgastado com rebaixamento e mudanças na diretoria. A novidade é a estreia do treinador Thiago Carpini. O “sangue novo” pode ser um motivador para o elenco, que tem uma base mantida do grupo do ano passado.

A equipe voltou às atividades ainda em 2025, no dia 29 de dezembro e desde então, manteve o foco no trabalho em campo, mesmo com os problemas fora dos gramados acontecendo no clube.

Thiago Carpini tem 28 atletas à disposição. As novidades nas contratações são o lateral-direito Mailton, o volante Ronald, as aquisições em definitivo do volante Pierre e do zagueiro Gazal, além do retorno do zagueiro Cardona, que estava emprestado ao Tigre-ARG.

Legenda: Thiago Carpini tem a missão de conduzir este novo Fortaleza para 2026 Foto: Mateus Lotif/FEC

Os outros nomes já estavam no elenco tricolor e é considerado o que o Fortaleza tem de melhor para a competição. O Cearense para Carpini será um momento para conhecer melhor o elenco nas partidas iniciais, observando o que ele aplicou nas primeiras semanas de treinamento. Voltar a conquistar título no Manjadinho é o primeiro desafio do novo técnico tricolor.

“Começamos a pré-temporada e vamos usar essas primeiras semanas para conhecer a fundo o elenco, iniciar a nossa metodologia e aprimorar o condicionamento físico. O estadual é um dos nossos grandes desafios do ano, uma competição importante para o clube e vamos lutar para iniciar a temporada com essa conquista”.

Como chega o Ferroviário?

O Tubarão da Barra chega para o clássico confiante após a estreia com vitória no Campeonato Cearense. O time coral venceu o Maracanã por 1x0 fora de casa, e atuando bem. O gol da vitória coral foi marcado por Kiuan, um dos remanescentes do reformulado elenco coral.

Legenda: Na estreia do Cearense, Kiuan marcou o gol da vitória coral no 2º tempo Foto: Iago Ferreira

O time de Nuno Pereira, mesmo ainda em formação, fez um jogo consistente, com destaque para o atacante Felipe Sales, o volante Lucas Black e o lateral-direito Ramires.

Para o duelo, o técnico coral pode contar com o colombiano Yair Mena, regularizado após a estreia.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

Ferroviário:

Sivaldo, Ramires, Léo Paraíso, Bruno Miranda e Pedrinho; Luan, Lucas Black, Thalisson, Carlinhos, Felipe Sales e Jeffinho. Técnico: Nuno Pereira.

Fortaleza:

Brenno; Mancuso, Cristovam (Brítez), Cardona, Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Pierre, Pochettino; Herrera, Moisés, Bareiro. Técnico: Thiago Carpini.