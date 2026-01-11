Maranguape vence o Tirol e conquista os primeiros pontos no Cearense 2026

O Maranguape conquistou os primeiros três pontos no Campeonato Cearense de 2026. A equipe comandada por João Neto venceu o Tirol por 1 a 0 neste domingo (11), no Estádio Domingão, em Horizonte. Luís Guilherme marcou o único gol da partida válida pela segunda rodada da competição.

Apesar de ter menos posse de bola, o Gavião da Serra conseguiu se impor. A equipe trocou passes na área. Clodoaldo mandou a bola na área, Rian salvou quase no limite da linha e tocou para trás. A bola sobrou para Luís Guilherme, que chutou forte para balançar a rede adversária aos 44 minutos do primeiro tempo. O Tirol até que criou algumas chances, mas não conseguiu converter.

Na volta do intervalo, as duas equipes voltaram com mudanças. Atrás no placar, o grupo comandando por Reginaldo França buscou se impor mais ofensivamente. A equipe quase empatou com Iuri Borges, errou o chute na frente da trave. Rochinha também teve boa chance, Wilkson também. A pressão do Tirol seguiu até o fim da partida, mas o Maranguape conseguiu segurar o placar em 1 a 0 até o final para garantir a vitória.

Tirol e Maranguape voltam a campo na quarta-feira (14). O primeiro visita o Iguatu, no Morenão, com duelo a partir das 19h (de Brasília). A partir das 21h30, o Gavião da Serra visita o Ceará. O duelo será no PV