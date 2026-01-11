Diário do Nordeste
Após empate na estreia, Carpini explica improvisações e carência na zaga do Fortaleza

Tricolor empatou com o Ferroviário na estreia do Cearense

Crisneive Silveira
Legenda: Thiago Carpini, técnico do Fortaleza.
Foto: Thiago Gadelha/SVM

Novo técnico do Fortaleza, Thiago Carpini estreou no comando da equipe neste domingo (11). A equipe empatou com o Ferroviário em 0 a 0 em duelo válido pela segunda rodada do Campeonato Cearense. As equipes se enfrentaram no Estádio Presidente Vargas. O profissional explicou as mudanças no time.

"É um início de temporada. A gente ainda enfrenta algumas dificuldades. Dentre elas, essa questão do zagueiro. É uma necessidade (colocar o Rodrigo improvisado). O Brítez ainda não reúne condições. Passou por cirurgia no fim do ano passado e ainda está em processo de recuperação. O clube tem se movimentado com outros atletas, inclusive o Gazal, que está nos trâmites finais", explicou Carpini.

"Nós não tínhamos zagueiros nesse período de treinamentos. Fizemos experiências, com Ronald, caso tivesse condição de atuar, com Rodrigo, a gente tem que se adaptar dentro das possibilidades reais. No futuro, teremos mais opções e atletas à disposição", completou o treinador.

O empate deixa o Fortaleza em terceiro do Grupo A, com três pontos somados. A equipe volta a campo na quinta-feira, quando enfrenta o Quixadá no PV.

