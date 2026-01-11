Diário do Nordeste
Fortaleza acerta empréstimo de Matheus Pereira para time da Série A; veja detalhes

Volante de 27 anos disputará a Série A de 2026 pelo Corinthians em contrato com opção de compra ao fim do vínculo

Daniel Farias
Legenda: Matheus Pereira durante jogo do Fortaleza
Foto: Ismael Soares / SVM

O volante Matheus Pereira não permanecerá no Fortaleza para a disputa da temporada 2026. O meio-campista de 27 anos acertou com o Corinthians e viajará para São Paulo (SP) para fazer exames médicos e assinar contrato com o Timão.

De acordo com informações publicadas pelo portal Meu Timão e confirmadas pelo ge, Matheus Pereira será emprestado pelo Fortaleza ao Corinthians, em acordo que prevê um contrato de empréstimo com opção de compra ao fim de 2026.

Legenda: Matheus Pereira tem contrato com o Fortaleza até 2027
Foto: KID JUNIOR / SVM

Matheus havia se reapresentado com o restante do elenco do Fortaleza e treinava no Centro de Excelência Alcides Santos, mas agora deixa de ser opção para o técnico Thiago Carpini. Ele disputará a Série A do Brasileirão pelo Corinthians, além de outros torneios.

O volante chegou ao Fortaleza no decorrer da temporada 2025, tornando-se logo uma peça importante na equipe tricolor. Ao todo, foram 20 partidas, dois gols e três assistências. Matheus tem contrato com o Leão até 2027, com opção de renovação por mais um ano.

