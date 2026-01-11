Fortaleza acerta empréstimo de Matheus Pereira para time da Série A; veja detalhes
Volante de 27 anos disputará a Série A de 2026 pelo Corinthians em contrato com opção de compra ao fim do vínculo
O volante Matheus Pereira não permanecerá no Fortaleza para a disputa da temporada 2026. O meio-campista de 27 anos acertou com o Corinthians e viajará para São Paulo (SP) para fazer exames médicos e assinar contrato com o Timão.
De acordo com informações publicadas pelo portal Meu Timão e confirmadas pelo ge, Matheus Pereira será emprestado pelo Fortaleza ao Corinthians, em acordo que prevê um contrato de empréstimo com opção de compra ao fim de 2026.
Matheus havia se reapresentado com o restante do elenco do Fortaleza e treinava no Centro de Excelência Alcides Santos, mas agora deixa de ser opção para o técnico Thiago Carpini. Ele disputará a Série A do Brasileirão pelo Corinthians, além de outros torneios.
O volante chegou ao Fortaleza no decorrer da temporada 2025, tornando-se logo uma peça importante na equipe tricolor. Ao todo, foram 20 partidas, dois gols e três assistências. Matheus tem contrato com o Leão até 2027, com opção de renovação por mais um ano.