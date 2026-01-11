Diário do Nordeste
Fortaleza acerta contratação do zagueiro Luan Freitas junto ao Fluminense

Jogador de 24 anos estava emprestado ao Juventude

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
Jogada
Legenda: Luan Freitas é o novo reforço do Fortaleza.
Foto: Mailson Freitas/Fluminense

O zagueiro Luan Freitas, que estava emprestado ao Juventude, será o próximo reforço do Fortaleza. O clube cearense acertou a negociação com o Fluminense. O atleta chega em definitivo, com vínculo de dois anos A informação foi dada pelo ge neste domingo (11). 

A equipe carioca seguirá com percentual de direitos econômicos do atleta de 24 anos. Em 2025, Luan atuou em 14 jogos pela equipe gaúcha e deu uma assistência. No mesmo ano, ele também esteve no Paysandu, onde entrou em campo 33 vezes.

O defensor, formado nas categorias de base do Fluminense, chegou ao time principal em 2021, onde permaneceu até 2023 e ser emprestado ao Londrina. 

O Fortaleza entra em campo neste domingo (11), quando enfrenta o Ferroviário em mais uma rodada do Campeonato Cearense.

