Fortaleza x União Mogi/SP pela Copinha: horário, palpites e onde assistir

O Fortaleza entra em campo neste sábado (10), pela 3ª rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Leão enfrenta o União Mogi, às 15h15min (de Brasília), no Estádio Municipal Francisco Ribeiro Nogueira, o Nogueirão, em Mogi das Cruzes (SP).

O duelo terá transmissão na Ulisses TV, canal do Youtube

Já classificado com duas vitórias em duas rodadas, o Tricolor de Aço disputa a liderança da chave com a equipe paulista.

Líder do Grupo 23, com seis pontos conquistados, o Leão do Pici ocupa a primeira colocação pelo critério de gols marcados, já que o vice-líder União Mogi possui a mesma pontuação e o mesmo saldo de gols. Precisando apenas de um empate para garantir a liderança, o lateral Rafael Vaz vê uma equipe em evolução que buscará a ponta da tabela.

"A expectativa para esse próximo jogo está muito alta. Sabemos da qualidade do União Mogi, que estará jogando em casa, mas estamos muito confiantes, pois o time vem evoluindo a cada partida. Se Deus quiser, vamos conquistar mais esse triunfo e buscar a classificação em primeiro lugar", disse o lateral.

Para o confronto, o zagueiro João Lima e o volante Bruninho cumprem suspensão automática pelo segundo cartão amarelo.