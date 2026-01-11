Jogos de hoje na NFL: veja onde assistir e horário das partidas de domingo (11)
Confira jogos de futebol americano ao vivo dos playoffs da NFL 2025/2026
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 14:22)
A agenda dos jogos de hoje dos playoffs da NFL na TV deste domingo (11) conta com partidas de futebol americano transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, DOMINGO (11), NA NFL
- 15h | Buffalo Bills x Jacksonville Jaguars | Sportv 2
- 18h30 | San Francisco 49ers x Philadelphia Eagles | ESPN e Disney+
- 22h | Los Angeles Chargers x New England Patriots | Sportv e GE TV
Assuntos Relacionados