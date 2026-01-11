Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de domingo (11)
Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026
A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV deste domingo (11) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, DOMINGO (11), NA NBA
- 21h | Utah Jazz x Cleveland Cavaliers | League Pass
- 21h30 | Boston Celtics x Indiana Pacers | ESPN 4, Disney+
- 21h30 | Philadelphia 76ers x Toronto Raptors | League Pass
- 22h30 | Brooklyn Nets x Dallas Mavericks | League Pass
