Cinco jogadores que atuaram pelo Cearense 2026 reforçam o Ceará na Copinha; veja nomes

Jogadores reforçam o Vozão no jogo do dia 12

Escrito por
Vladimir Marques e Samuel Conrado producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 18:57)
Jogada
Legenda: Melk é um dos jogadores do Sub-20 do Ceará que reforçarão o time na Copinha
Foto: FABIANE DE PAULA / SVM

Cinco jogadores que atuaram na vitória do Sub-20 do Ceará por 1x0 contra o Floresta neste sábado (10), no Estádio Domingão, em Horizonte (CE), reforçarão o time que disputa a Copa São Paulo de Futebol Júnior. São eles: Vinicius Uchella, Pedro Esli, Rian Patric, Enzo e Melk.

Todos atuaram na vitória contra o Verdão pelo Cearense e estarão em campo no dia 12, contra o Athletico-PR, em Araçatuba (SP), às 18h45, em jogo pela 2ª Fase, a primeira de mata-mata. A equipe será comandada por Alison Henry, que treinou o time na vitória do Cearense.

O Ceará atuou na 1ª Fase da Copinha com um time Sub-18 sob o comando de Matheus Oliveira e se classificou para o mata-mata, com duas vitórias e uma derrota.

