Universidad do Chile tenta novo acordo com o Fortaleza por Lucero

Jogador também é alvo do Coritiba

Escrito por
Brenno Rebouças e Fernanda Alves jogada@svm.com.br
(Atualizado às 18:53)
Jogada
Legenda: Lucero, atacante do Fortaleza.
Foto: Thiago Gadelha / SVM

Lucero deve ir para a Universidad do Chile. Clube e staff do jogador tentam negociar com o Fortaleza a saída do atleta mais uma vez. As partes discutem um acordo financeiro sobre a questão salarial, já que a La U não tem como custear a compra dos direitos do centroavante argentino. O Coritiba também tenta a contratação, mas não despertou interesse do atacante.

O atleta chegou ao Fortaleza em 2023 e rapidamente caiu nas graças da torcida. Naquela temporada, ele somou 24 gols e sete assistências em 63 jogos disputados. Em 2024, fez mais uma grande temporada, com 23 gols e seis assistências em 63 jogos.

Em 2025, no entanto, embora tenha sido artilheiro do time com 11 gols, terminou a temporada em baixa, encerrando a Série A na reserva.

O Fortaleza estreia em 2026 pelo Campeonato Cearense, quando enfrenta o Ferroviário no dia 11 de janeiro. 

