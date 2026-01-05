Ex-Fortaleza, Sérgio Papellin é anunciado como diretor de futebol de time da Série A

Sérgio Papellin foi anunciado nesta segunda-feira (5) como novo diretor de futebol do Vitória. O dirigente ocupava o mesmo cargo no Fortaleza, mas pediu desligamento do clube cearense no último domingo (4), ficando livre para assinar com a equipe baiana para a temporada 2026.

“Notabilizou-se como um dos principais dirigentes do futebol nordestino neste século, com quatro passagens pelo Fortaleza, onde conquistou 13 títulos e participou de campanhas históricas do clube no cenário nacional e internacional”, disse o Vitória no anúncio.

À frente do departamento de futebol do Vitória, Papellin terá a missão de trabalhar na Série A do Brasileirão. O Leão da Barra garantiu a permanência na elite do Campeonato Brasileiro para a temporada 2026.

No Fortaleza, a vaga deixada por Papellin ainda não foi preenchida. Apesar disso, o clube já anunciou mudanças no departamento de futebol, com as chegadas de Pedro Martins, CEO de futebol, Witor Bastos, gerente de mercado, e Pedro Quintela, gerente de operações de futebol.