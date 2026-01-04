Sérgio Papellin pede desligamento do Fortaleza

Sérgio Papellin é mais um nome a deixar o departamento de futebol do Fortaleza. O ex-diretor de futebol do clube pediu desligamento neste domingo (4). A informação inicial é do ge e confirmada pelo Diário do Nordeste. Ele é o quinto membro do departamento de futebol do clube que deixa o Pici. Marcelo Boeck, assessor executivo de futebol, é o único que permanece no Fortaleza.

Papellin retornou ao Fortaleza em junho de 2025 após pagamento de multa pela quebra de contrato do dirigente que estava no Remo.

Na época, o CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, acreditou que o retorno de Papellin serviria de ânimo ao elenco. Essa foi uma das várias medidas tomadas ao longo de 2025 para diminuir o baixo rendimento tricolor na temporada.

Quando liguei para ele para retornar, não foi um convite, foi uma convocação. Papelin é um Tricolor nato, é torcedor do Fortaleza desde criança. O pai dele é torcedor do Fortaleza. Papelin vinha de Iguatu para Fortaleza de carro quando adolescente com o pai para assistir aos jogos do Fortaleza. Então, é um cara que entende as nossas cores e que aceitou que era a hora de voltar".

Com quatro passagens pelo Tricolor de Aço, conquistou 13 títulos e campanhas históricas como Executivo de Futebol entre os anos de 2004 e 2023. Além dele, saiu Marcelo Paz, CEO, e Júlio Manso, supervisor de futebol - ambos foram para o Corinthians -, o gerente de futebol Daniel de Paula, demitido pelo clube, e o diretor de futebol Alex Santiago, ainda em 2025.