Bareiro sobre interesse do Boca Juniors: 'Minha cabeça está aqui no Fortaleza'

Atacante paraguaio marcou na vitória do Leão contra o Ferroviário

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 19:45)
Jogada
Legenda: Bareiro marcou um gol na vitória do Fortaleza diante do Ferroviário
Foto: KID JUNIOR / SVM

O atacante Bareiro concedeu entrevista à TV Verdes Mares após a partida contra o Ferroviário na tarde deste sábado (14). Autor de um dos gols da vitória leonina, ele falou sobre o interesse do Boca Juniores na sua contratação.

"Como sempre falo, minha cabeça está aqui no Fortaleza. Um clube que sempre confiou em mim e valorizo muito isso. Meus companheiros, a torcida, toda diretoria, sempre confiou em mim. Se estou passando por esta fase, é Graças a eles. Sobre o Boca, isso fica no clube, de clube a clube, e eu estou aqui para dar o melhor de mim"

Bareiro é o artilheiro do Fortaleza na temporada e no Campeonato Cearense com 4 gols.

Proposta do Boca

Segundo o jornalista César Luis Merlo, o clube argentino fez uma proposta oficial para a aquisição em definitivo do centroavante paraguaio e aguarda uma respota da equipe cearense após o confronto contra o Ferroviário, neste sábado (14), às 16h30, no estádio Presidente Vargas (PV), pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense de 2026.

Com contrato até o fim de 2027, o atleta de 29 anos chegou ao Pici em julho de 2025. Na época, o Leão investiu US$ 1,8 milhão (cerca de R$ 9,7 milhões) junto ao River Plate, da Argentina, por 50% dos direitos econômicos. Na história, se tornou o primeiro paraguaio a atuar no time e se firmou como titular.

