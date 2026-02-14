Ferroviário x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

As semifinais do Campeonato Cearense dão espaço para definir os finalistas do Manjadinho, com partidas de ida e volta. Abrindo essa fase, Ferroviário e Fortaleza se enfrentam neste sábado (14), no Estádio Presidente Vargas, a partir das 16h30.

O Fortaleza segue invicto na competição, com quatro vitórias e três empates. Vem do Clássico-Rei sem marcar gols e mantendo a defesa como a menos vazada da competição.

O Leão do Pici durante a semana contratou seis contratações: o lateral-esquerdo Gabriel Fuentes e os atacantes Rodriguinho, Luiz Fernando, GB, Lucas Braga e Lezcano. Thiago Carpini já quer contar com as peças, pensando nos dois duelos da semi e em uma possível final do Cearense.

O Tubarão da Barra chega para o confronto embalado após a vitória diante do Iguatu que valeu a classificação para as semifinais.

As duas equipes já se enfrentaram em 2026, na abertura do Cearense, no dia 11 de janeiro. No primeiro Clássico das Cores do ano, o resultado foi um empate sem gols.

ONDE ASSISTIR

A TV Verdes Mares transmite o duelo com imagens. A rádio Verdinha FM 92.5 e o YouTube do Jogada também trazem os detalhes do Clássico das Cores. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

Ferrão ambicioso

Buscando chegar na decisão do Campeonato Cearense após 8 anos, quando decidiu o título com o Ceará em 2017, o Tubarão da Barra chega ambicioso para o confronto. O técnico Nuno Pereira, adepto do 4-3-3, afirmou que o time jogará ofensivamente contra o favorito Fortaleza.

“Nossa ideia é não abdicar dos nossos pontos principais, nossa identidade. Vai haver adaptações, ajustes normais, mas não vamos mudar nossa forma de jogo. Vamos jogar para ganhar, não gosto de jogar para empatar, independente da qualidade do adversário”, disse o treinador.

LEÃO COM NOVIDADES

Thiago Carpini já contava com novidades há uma semana, quando disputou o Clássico-Rei. Entre as novidades, só o Lucas Braga não foi regularizado, por problemas na documentação.

Carpini vê o duelo com difícil e de fácil exposição para o Fortaleza, que se propõe a dar as coordenadas no jogo, sabendo que o Ferroviário se impõe ofensivamente.

“Não acredito em um jogo que a equipe vai jogar no nosso erro. o Ferroviário também tem a sua proposta, vai jogar. Esses jogos são muito perigosos, porque a gente toma a iniciativa, se expõe mais. São alguns ajustes e cuidados que a gente vai ter nesse jogo para gente poder produzir. Talvez a gente tenha novidades para ajudar nessa produção ofensiva.”

Dos novos atletas, o mais cotado para estrear é o atacante Luiz Fernando. Vindo do Athletico-PR, o último jogo que ele atuou foi contra o Internacional, pelo Brasileirão Série A, no dia 28 de janeiro e seguiu treinando no Furacão.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ferroviário:

Sivaldo Júnior, Ramires, Léo Paraíso, Iago Fabrício e Pedrinho, Brayan, Lucas Black, Thálisson, Yair Mena, Kiuan e Jefinho. Técnico: Nuno Pereira.

Fortaleza:

Brenno; Brítez, Gazal, Cardona; Sasha, Pierre, Maílton, Crispim; Pochettino, Luiz Fernando, Bareiro. Técnico: Thiago Carpini.

FICHA TÉCNICA | FERROVIÁRIO X FORTALEZA

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza-CE

Data: 14/02/26 (sábado)

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Raimundo Rodrigues de Oliveira Júnior (CBF Elite)

Árbitro Assistente 1: Renan Aguiar da Costa (CBF Elite)

Árbitra Assistente 2: Deborah Beatriz Ferreira da Silva (CBF Elite)

Quarto Árbitro: Wladyerisson Silva Oliveira (Especial)

Quinto Árbitro: Antônio Wellington Furtado (Especial)

VAR: Joanilson Scarcella de Lima (CBF Elite)