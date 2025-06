Novo diretor de futebol do Fortaleza, Papellin enfatiza: 'Não queremos laranja podre no grupo'

Novo diretor de futebol do Fortaleza, Sérgio Papellin foi apresentado na tarde desta terça-feira (3), na sede do clube, no Pici. O dirigente, que estava no Remo, detalhou o trabalho que pretende fazer no novo cargo na equipe cearense. Entre os pontos abordados, estão a conversa com o técnico Juan Pablo Vojvoda, o objetivo para 2025 e destaca que vai trabalhar para detectar possível insatisfação de jogadores.

O jogador que estiver sem jogar e estiver satisfeito, ele está no lugar errado. Tem que estar em casa. Se não está jogando e está sendo aproveitado, tem que ter dignidade. Essa indignação dele não pode contaminar o grupo e trabalhar contra o clube que está pagando o seu salário. A gente vai conversar muito. Conheço jogadores que atuaram comigo até 2023, com quem tenho boa relação. Mas tenho certeza que no dia-a-dia vamos detectar se existe essa insatisfação. Se existir, procurar tirar o mais rápido possível do grupo porque não queremos laranja podre no grupo. Nós queremos jogadores que, mesmo não jogando, que estejam brigando diariamente nos treinamentos para que sejam observados pelo jogador e ganhem oportunidade. Sérgio Papellin Diretor de futebol do Fortaleza

TRABALHO COM VOJVODA

“Conversei com o Vojvoda que ele vai ter que se reinventar. Pontuei algumas coisas para ele, que achei que ele pode melhorar. E ele é muito receptivo. Espero que ele consiga motivar novamente esse grupo. Sei que estressa, é um cara emotivo, que sente muito as derrotas. Mas, nessas horas, você tem que ser forte para retomar o comando do grupo e reinventar a maneira de jogar, motivar esse grupo, alguma coisa. O Fortaleza sempre foi muito respeitado aqui dentro, era um time que gostava de comandar o jogo ofensivamente. E hoje está perdendo o respeito. Até o Retrô, que é um time da Série C, veio aqui e nos eliminou da Copa do Brasil. Ele tem essa consciência de que tem que se reinventar para a gente poder voltar a ser uma equipe protagonista”, afirmou Papellin.

METAS DO TRICOLOR

Pela situação que o Fortaleza vive no Brasileiro, o objetivo maior é tirar o clube dessa situação. O Brasileirão é o suporte financeiro para o clube se manter com essa receita. Já passamos situações mais difíceis. Temos que lutar muito para ganhar esse jogo contra o Santos. Depois é o Ceará, que vai ser um jogo muito importante também, é um adversário regional que nós temos que voltar a ganhar dele. A meta hoje é tirar o clube da zona de rebaixamento. Mas dependendo do andamento da competição, vamos em busca de outros objetivos mais na frente. Não adianta iludir ninguém que vamos brigar para ser campeão brasileiro que isso é loucura.

Sei que fomos mal no começo da Copa NE, pagamos um preço alto por esses resultados ruins. Vamos enfrentar um adversário mais forte ainda. Uma coisa que aprendi com Rogério Ceni, quando passou aqui, eu nunca esqueço. Ele chegava no vestiário, em dia de jogo, e dizia: eu passei 25 anos no São Paulo e nunca entrei numa competição pensando em quinto lugar ou sexto, sempre pensando em ganhar. Quem tiver esse espírito, vai jogar comigo. Tudo que eu vou entrar, penso que vou ganhar, vou ser campeão. Sempre sou muito positivo. Copa do Nordeste é um título possível de acontecer, então vamos corrigir as coisas aqui para tentar chegar lá. Mas a nossa prioridade é foco total no Campeonato Brasileiro, que é o que dá sustentação para o clube se manter.

O Fortaleza se reapresenta nesta quarta-feira (4), a partir das 16h (de Brasília), no Centro de Excelência Alcides Santos.