Ceará consegue duas e Fortaleza apenas uma das metas traçadas para 2025

Com o fim da temporada de 2025 e o rebaixamento de Ceará e Fortaleza, é possível recapitular o que foi colocado como meta para o ano e que não deu certo. Neste ano, o Vozão tinha quatro competições: Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Brasileirão. O Leão teve cinco, acrescentando à lista anterior a Libertadores. Dito isto, cada competição tinha um objetivo determinado na realidade das equipes.

O QUE ACONTECEU COM O CEARÁ?

O Alvinegro de Porangabuçu estipulou quatro metas: título de campeão Cearense; avançar, no mínimo, até as semifinais da Copa do Nordeste; avançar, no mínimo, até as oitavas de final da Copa do Brasil; e permanecer na Série A. Destes, só duas metas foram alcançadas, sendo do bicampeonato cearense, diante do Fortaleza e o avanço para as semifinais do Nordestão - equipe foi eliminada pelo Bahia - ambas no primeiro semestre.

Na Copa do Brasil, a meta não foi batida. O Ceará foi derrotado pelo Palmeiras por 4 a 0 no agregado e se despediu da competição ainda na terceira fase.

E a pior ficou no Campeonato Brasileiro. O objetivo era permanecer na competição, mas o Vovô foi rebaixado para a Série B na última rodada, sem ter passado pelo Z-4 durante as 37 partidas anteriores.

QUAL FOI O CENÁRIO DO FORTALEZA?

O Fortaleza tinha cinco objetivos: conquistar o título do Cearense e do Nordestão; avançar, no mínimo, até as quartas de final da Copa do Brasil; avançar, no mínimo, até as oitavas de final da Libertadores; e conquistar acesso a mais uma competição internacional pelo Brasileirão. O Tricolor de Aço só conseguiu avançar para as oitavas da Libertadores - e com muita dificuldade - mas foi eliminado pelo Vélez-ARG por 2 a 0 no placar agregado e deu adeus a competição.

As outras competições foram todas desastrosas para o Laion. No Campeonato Cearense, foi perdeu o título de campeão estadual para o principal rival, o Ceará. Mais uma taça não foi para o Pici e foi da Copa do Nordeste, já que o Tricolor colocou como meta ser campeão regional. O Fortaleza foi eliminado nas quartas de final, após perder por 2 a 1 para o Bahia.

Outro prejuízo foi na Copa do Brasil. O Leão do Pici tinha como meta avançar, no mínimo, até as quartas de final. O time entrou na terceira fase, após o título do Nordestão de 2024. Mas, foi eliminado na própria terceira fase pelo Retrô-PE, após o dois empates nas partidas e nos pênaltis, o Tricolor perder por 4 a 1.

A Libertadores foi a única competição que o objetivo traçado que deu certo, que era chegar nas oitavas de final. Apesar da meta batida, a vida do Fortaleza não foi fácil. A equipe passou em segundo lugar no Grupo E, com oito pontos em seis duelos. Os três pontos da partida contra o Colo-Colo, em Santiago, foi decidido pela Conmebol para o Leão e decretada a vitória. O jogo foi paralisado com uma invasão de torcedores no gramado.

Nas oitavas, o Tricolor enfrentou o Vélez-ARG, conquistando um empate sem gols no primeiro jogo, no Castelão, e no segundo, derrotado por 2 a 0, na Argentina, sendo eliminado da competição.

Ao chegar no Brasileirão, os resultados ruins das outras competições se refletiram naquela que era a mais importante para o Fortaleza. A equipe passou 27 rodadas na zona de rebaixamento, saindo somente na rodada 37 e dependia de si para vencer o último jogo e permanecer na Série A. O Leão perdeu o duelo para o Botafogo por 4 a 2, fora de casa e rebaixado para a Série B.

As duas equipes já se preparam para 2026. O Ceará trocou de treinador e tem Mozart no comando, que vai estrear no Cearense, no dia 10 de janeiro de 2026, contra o Floresta. O Fortaleza passou pela mesma situação e o comandante agora é o Thiago Carpini. A estreia do Tricolor na próxima temporada será dia 11 de janeiro, contra o Ferroviário.