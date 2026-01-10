Diário do Nordeste
Jogos de hoje na NFL: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (10)

Confira jogos de futebol americano ao vivo dos playoffs da NFL 2025/2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 15:08)
Jogada
Legenda: O Carolina Panthers entra em campo nesta segunda
Foto: Todd Kirkland / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A agenda dos jogos de hoje dos playoffs da NFL na TV deste sábado (10) conta com partidas de futebol americano transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SÁBADO (10), NA NFL

  • 18h30 | Los Angeles Rams x Carolina Panthers | ESPN e Disney+
  • 22h | Green Bay Packers x Chicago Bears | Sportv 3
