Ceará inicia venda de ingressos para estreia na Série B; confira os valores
O time alvinegro entra em campo no São Bernardo-SP neste sábado (21)
Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 10:39)
O Ceará Sporting Club iniciou a venda de ingressos para a estreia na Série B do Brasileiro de 2026. O confronto diante do São Bernardo-SP será no sábado (21), na Arena Castelão, às 16h, pela 1ª rodada da competição nacional, com os valores para os torcedores variando entre R$ 20 e R$ 280.
Os tickets podem ser adquiridos nas lojas da sede e dos shoppings, além do site vozaotickets.com. A gestão reservou três setores para os alvinegros no estádio: Inferior Norte, Inferior Central e Premium.
Além da comercialização, a diretoria do clube também abriu os check-ins para os sócios-torcedores.
Valores
- Premium: R$ 280 (inteira) / R$ 140 (meia-entrada)
- Inferior Norte: R$ 40 (inteira) / R$ 20 (meia-entrada)
- Inferior Central: R$ 100 (inteira) / R$ 50 (meia-entrada)
- Superior Sul (visitante): R$ 80 (inteira) / R$ 40 (meia-entrada)
Pontos de venda (mandante)
- Lojas Vozão (sede): segunda a sábado, das 09h às 12h.
- Lojas Vozão (shoppings Parangaba, Riomar Kennedy, Riomar Papicu, Iguatemi, Grand Shopping Messejana, North Shopping Maracanaú, Shopping Eusébio e Shopping Aldeota: segunda a sábado das 09h às 20h.
Pontos de venda (visitante)
- Venda online (vozaotickets.com)
- Meia-entrada (disponíveis na Bilheteria 3 da Arena Castelão, iniciando cinco horas antes do jogo)
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