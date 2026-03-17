Ceará inicia venda de ingressos para estreia na Série B; confira os valores

O Ceará Sporting Club iniciou a venda de ingressos para a estreia na Série B do Brasileiro de 2026. O confronto diante do São Bernardo-SP será no sábado (21), na Arena Castelão, às 16h, pela 1ª rodada da competição nacional, com os valores para os torcedores variando entre R$ 20 e R$ 280.

Os tickets podem ser adquiridos nas lojas da sede e dos shoppings, além do site vozaotickets.com. A gestão reservou três setores para os alvinegros no estádio: Inferior Norte, Inferior Central e Premium.

Além da comercialização, a diretoria do clube também abriu os check-ins para os sócios-torcedores.

Valores

Premium : R$ 280 (inteira) / R$ 140 (meia-entrada)

: R$ 280 (inteira) / R$ 140 (meia-entrada) Inferior Norte : R$ 40 (inteira) / R$ 20 (meia-entrada)

: R$ 40 (inteira) / R$ 20 (meia-entrada) Inferior Central : R$ 100 (inteira) / R$ 50 (meia-entrada)

: R$ 100 (inteira) / R$ 50 (meia-entrada) Superior Sul (visitante): R$ 80 (inteira) / R$ 40 (meia-entrada)

Pontos de venda (mandante)

Lojas Vozão (sede): segunda a sábado, das 09h às 12h.

(sede): segunda a sábado, das 09h às 12h. Lojas Vozão (shoppings Parangaba, Riomar Kennedy, Riomar Papicu, Iguatemi, Grand Shopping Messejana, North Shopping Maracanaú, Shopping Eusébio e Shopping Aldeota: segunda a sábado das 09h às 20h.

Pontos de venda (visitante)