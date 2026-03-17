Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (17)

A agenda dos jogos de hoje na TV desta terça-feira (17) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista os jogos, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (17)

Campeonato Turco

14h - Fenerbahçe x Gaziantep — ESPN 3 e Disney+

Champions League (oitavas de final)

14h45 - Sporting x Bodo/Glimt — TNT e HBO Max

17h - Manchester City x Real Madrid — SBT, TNT e HBO Max

17h - Arsenal x Bayer Leverkusen — Space e HBO Max

17h - Chelsea x PSG — HBO Max

Copa de la Reina (semifinal)

15h - Tenerife (F) x Atlético de Madrid (F) — ESPN 4 e Disney+

Copa do Brasil (quarta fase)

19h - Nova Iguaçu x Fortaleza — Sportv e Premiere

19h30 - São Bernardo x Ceará — Prime Video

21h30 - Portuguesa x Paysandu — Sportv, ge tv e Premiere

21h30 - Londrina x Operário-PR — Sportv 2 e Premiere

21h30 - Sport x Athletic Club — Prime Video

Campeonato Argentino

21h15 - Gimnasia de Mendoza x Estudiantes — Disney+

Concacaf Champions Cup (oitavas de final)