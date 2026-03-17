Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (17)
Confira os jogos de futebol ao vivo deste segunda, 17 de março de 2026
Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
A agenda dos jogos de hoje na TV desta terça-feira (17) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista os jogos, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (17)
Campeonato Turco
- 14h - Fenerbahçe x Gaziantep — ESPN 3 e Disney+
Champions League (oitavas de final)
- 14h45 - Sporting x Bodo/Glimt — TNT e HBO Max
- 17h - Manchester City x Real Madrid — SBT, TNT e HBO Max
- 17h - Arsenal x Bayer Leverkusen — Space e HBO Max
- 17h - Chelsea x PSG — HBO Max
Copa de la Reina (semifinal)
- 15h - Tenerife (F) x Atlético de Madrid (F) — ESPN 4 e Disney+
Copa do Brasil (quarta fase)
- 19h - Nova Iguaçu x Fortaleza — Sportv e Premiere
- 19h30 - São Bernardo x Ceará — Prime Video
- 21h30 - Portuguesa x Paysandu — Sportv, ge tv e Premiere
- 21h30 - Londrina x Operário-PR — Sportv 2 e Premiere
- 21h30 - Sport x Athletic Club — Prime Video
Campeonato Argentino
- 21h15 - Gimnasia de Mendoza x Estudiantes — Disney+
Concacaf Champions Cup (oitavas de final)
- 22h - Alajuelense x Los Angeles FC — ESPN 4 e Disney+
- 0h - Cruz Azul x Monterrey — Disney+
Assuntos Relacionados