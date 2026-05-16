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Floresta x Amazonas pela Série C: veja horário, onde assistir e prováveis escalações

Equipes se enfrenam no Estádio Domingão, em Horizonte

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
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Legenda: Floresta enfrenta o Amazonas na Série C
Foto: Lenilson Santos/Floresta

O Floresta volta a campo neste sábado (16) para mais uma rodada da Série C do Brasileiro. A equipe liderada por Leston Junior encera o Amazonas. O duelo entre as equipes será no Estádio Domingão, a partir das 19h30 (de Brasília). 

Como chega o Floresta? 

O Verdão da Vila tem nove pontos somados na competição e está em 10º lugar na tabela, com nove pontos somados. O grupo vem de duas partidas sem vitórias na competição. Foi um empate diante do Itabaiana e uma derrota para o Maranhão. 

A equipe cearense finalizou a preparação na tarde desta sexta-feira. O treinador comandou treinamentos com foco em ajustes técnicos e táticos no CT Felipe Santiago.


Como chega o Amazonas? 

O Amazonas é o terceiro da tabela com 13 pontos somados. A equipe foi derrotada pelo Figueirense na rodada anterior e quer recuperar a liderança da competição. Ao todo, são quatro vitórias, um empate e uma derrota no torneio.


ONDE ASSISTIR

SportyNet

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Floresta: Marcão; Luan, Ícaro, Rayan e Guilherme; Pablo, Deysinho e Vitinho; Romarinho, Thiaguinho e Cedric.

Amazonas: Renan; Iury, Coelho, Rafael e Furlan; Erick Varão, Jorge Jiménez e Rafael Tavares; Fabinho, Cirino e Nicolás Schiappacasse.

FICHA TÉCNICA

  • Floresta x Amazonas
  • Data e hora: 16 de maio, 19h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Domingão, em Horizonte
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