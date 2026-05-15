Polícia Militar do Ceará comemora 191 anos com 4ª edição da Copa Raça de Fortes de Jiu-Jitsu

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) realiza, no próximo dia 24 de maio, a 4ª edição da Copa Raça de Fortes de Jiu-Jitsu. O evento integra a programação oficial da Semana da PMCE, que celebra os 191 anos da corporação em 2026.

A competição acontecerá a partir das 8h, no ginásio do 1º Colégio da Polícia Militar General Edgard Facó (1º CPM-GEF/CCPM), localizado na Avenida Mister Hull, 3835, no bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza. O evento é aberto ao público.

De acordo com o tenente-coronel Marcos Leandro, organizador da competição, a Copa já faz parte do calendário anual comemorativo da Polícia Militar do Ceará.

“Todo ano, a PMCE faz uma agenda de eventos em comemoração ao aniversário da Polícia Militar, que envolve apresentações de materiais bélicos em shoppings, apresentações do CPRAIO, da Cavalaria, banda de música da PMCE, celebrações religiosas, provas hípicas, torneios de futebol e Beach Tennis”, destacou.

Estados participantes

A expectativa da organização é reunir cerca de 400 atletas profissionais da segurança pública. Participam policiais militares, bombeiros militares, policiais civis, policiais penais, integrantes das Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica) além de guardas municipais e peritos forenses.

O torneio contará com representantes do Ceará e também de outros estados brasileiros. Segundo o organizador, tradicionalmente participam equipes do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, mas, neste ano, a competição foi ampliada para receber policiais militares de todo o Brasil.

A premiação seguirá os padrões adotados pela Federação Cearense de Jiu-Jitsu e pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, com entrega de medalhas para os atletas e troféus por equipe.

Serviço

4ª Copa Raça de Fortes de Jiu-Jitsu

Data: 24 de maio de 2026

Horário: 8h

Local: 1º CPM-GEF/CCPM

Av. Mister Hull, 3835 – Antônio Bezerra – Fortaleza/CE

Evento aberto ao público.