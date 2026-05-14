Técnico do Fortaleza, Carpini é suspenso por dois jogos após julgamento no STJD; entenda

Técnico do Fortaleza, Thiago Carpini foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta quinta-feira (14). O profissional foi punido com dois jogos de suspensão após ser expulso no duelo contra o Cuiabá, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Um já foi cumprido. No total, ele ainda ficará mais duas partidas ausente do comando do Tricolor à beira do campo por um cartão vermelho diante Avaí. O clube vai tentar o efeito suspensivo da medida.

Carpini já cumpriu uma partida de suspensão no duelo contra o Juventude. Assim, precisa cumprir mais uma na segunda divisão nacional, pois a infração ocorreu num duelo do certame. O técnico foi punido no artigo art. 171 do CBJD, que determina que a suspensão será cumprida na mesma competição em que se verificou a infração.

No Clássico-Rei de domingo, também pela Série B, o treinador do Leão vai cumprir suspensão pelo vermelho recebido no duelo contra o Avaí. Em seguida, a suspensão aplicada pelo STJD. Isso ocorrerá no duelo contra o Londrina.

Carpini foi julgado após troca de empurrões com o treinador do Cuiabá, Eduardo Barros. O treinador do Dourado também será julgado. Os técnicos precisaram ser contidos. O momento foi registrado pem súmula pelo árbitro André Luiz Schettino. O duelo entre as equipes ocorreu no último dia 31 de março, na Arena Castelão.

Diante do CRB, pela Copa do Brasil, Carpini comanda a equipe normalmente. As equipes se enfrentam a partir das 20h (de Brasília), no Estádio Rei Pelé.