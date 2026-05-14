Vantagens e riscos do Leão em Maceió

Hoje, no Estádio Rei Pelé, são boas as possibilidades de o Fortaleza eliminar o CRB na Copa do Brasil. A classificação vale um "pix" de R$ 2 milhões. Vale também a passagem para as oitavas de final da competição. Um avanço importante e um benefício para os cofres, nestes tempos apertados de vacas magras.

Na partida de ida, o CRB veio fechado. O bote era o contra-ataque. E foi assim que Mikael abriu (0 x 1) a contagem para os alagoanos. Lucas Lovat empreendeu contra-ataque em velocidade e cruzou. Mas o CRB não soube segurar o Leão. O Fortaleza virou (2 x 1), com gols de Mailton e Miritello.

No modelo mata-mata, as vantagens, quando no limite mínimo, são precárias. É o caso do Fortaleza hoje. Quando o saldo de gols é maior, a margem torna-se confortável. Então, o tricolor precisará de muita atenção. Como o CRB terá de assumir riscos, o Fortaleza poderá tirar disso o melhor proveito.

A Copa do Brasil tem os maiores índices de resultados improváveis. A definição em dois jogos permite muitas surpresas. Uma delas: nem sempre o time superior consegue se impor. É uma característica deste tipo de competição.

Seleção

A próxima convocação a ser anunciada pelo técnico Ancelotti ganha espaços na mídia. Os milhões de treinadores espalhados pelos quatro cantos deste país continental começam a opinar. Até quem nunca passou perto de um estádio se acha no direito de dar o seu pitaco. Mas é assim mesmo que a banda toca.

Absurdo

Já vi muitas injustiças acontecidas no futebol. Uma das maiores: o grande Ademir da Guia ter sido reserva na Copa do Mundo de 1994, na Alemanha. Somente jogou na disputa pelo terceiro lugar, quando o Brasil já havia pedido a chance de disputar o título. O então técnico Zagallo errou feio.

Injustiça

Em 1978, Falcão estava no auge da forma, dando show de bola no Internacional, bicampeão do Brasil em 1975 e 1976. Ninguém sabe o motivo pelo qual o técnico Cláudio Coutinho não o convocou para a Copa na Argentina. Sabe-se apenas que houve um desentendimento anterior. Imperdoável erro de Coutinho.

Polêmica

Leônidas da Silva, o Diamante Negro, foi um dos maiores craques brasileiros em todos os tempos. Artilheiro da Copa de 1938 na França, eleito também o craque da competição. Em 1950, estava com 36 anos. Jogava muito ainda, mas o técnico Flávio Costa não o chamou.

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