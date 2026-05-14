Ancelotti será técnico do Brasil até 2030

A menos de um mês para o início da Copa do Mundo de 2026, a CBF garantiu a permanência de Carlo Ancelotti para a próxima edição do torneio, a ser disputada em 2030. O técnico italiano renovou contrato com e vai comandar a seleção canarinho por mais quatro anos.

O anúncio foi feito pela própria CBF, no site oficial, no início da tarde desta quinta-feira (14). Ancelotti foi anunciado como técnico da Seleção Brasileira em maio de 2025 e após um ano de trabalho tem uma avaliação positiva do presidente da entidade, Samir Xaud.

A renovação de Carlo Ancelotti representa mais um passo firme do nosso compromisso de oferecer à Seleção pentacampeã do mundo uma estrutura cada vez mais forte, moderna e competitiva. Trabalhamos diariamente para manter o Brasil no mais alto nível do futebol mundial, sem deixar de olhar com atenção para o desenvolvimento das demais seleções, das competições organizadas pela CBF e o fortalecimento de clubes e federações em todo o país Samir Xaud Presidente da CBF

Ancelotti já comandou o Brasil em 10 jogos, sendo 4 pelas eliminatórias da Copa do 6 em amistosos. Venceu 5 vezes, empatou duas partidas e perdeu outras 3. O aproveitamento é de 56,6%.

Há um ano cheguei ao Brasil. Desde o primeiro minuto, entendi o que o futebol significa para este país. Há um ano, estamos trabalhando para levar a Seleção Brasileira de volta ao topo do mundo. Mas a CBF e eu queremos mais. Mais vitórias, mais tempo, mais trabalho. Estamos muito felizes em anunciar que continuaremos juntos por mais quatro anos. Vamos juntos até a Copa do Mundo de 2030. Quero agradecer a CBF pela confiança. Obrigado, Brasil, pela calorosa recepção e por todo o carinho Carlo Ancelotti Técnico da Seleção Brasileira

O Brasil vai estrear na Copa do mundo sob o comando de Ancelotti dia 13 de junho, contra a seleção do Marrocos, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. No Grupo C tem ainda Escócia e Haiti como adversários da seleção verde e amarela.