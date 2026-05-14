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Vitória x Flamengo na Copa do Brasil: veja horário, onde assistir e palpite

Equipes duelam nesta quinta-feira, 14 de maio

Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
Jogada
Legenda: Ao vencer por 2 a 1 na ida, o Flamengo joga pelo empate no Barradão
Foto: Gilvan de Souza / Flamengo

Vitória e Flamengo se enfrentam pela Copa do Brasil, nesta quinta-feira (14), em partida válida pela quinta fase da competição. O jogo será às 21h30, no Estádio Barradão, em Salvador.

ONDE ASSISTIR

O confronto entre Vitória x Flamengo terá transmissão do Sportv e Premiere

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Vitória 

Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Baralhas, Zé Vitor e Emmanuel Martínez; Erick, Renê e Matheuzinho.Técnico: Jair Ventura

Flamengo​

Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e Carrascal; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Everton Cebolinha.Técnico: Leonardo Jardim

FICHA TÉCNICA

Vitória x Flamengo

Data e hora: 14 de maio, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Barradão, em Salvador

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