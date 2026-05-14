Vitória x Flamengo na Copa do Brasil: veja horário, onde assistir e palpite
Equipes duelam nesta quinta-feira, 14 de maio
Vitória e Flamengo se enfrentam pela Copa do Brasil, nesta quinta-feira (14), em partida válida pela quinta fase da competição. O jogo será às 21h30, no Estádio Barradão, em Salvador.
ONDE ASSISTIR
O confronto entre Vitória x Flamengo terá transmissão do Sportv e Premiere
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Vitória
Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Baralhas, Zé Vitor e Emmanuel Martínez; Erick, Renê e Matheuzinho.Técnico: Jair Ventura
Flamengo
Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e Carrascal; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Everton Cebolinha.Técnico: Leonardo Jardim
FICHA TÉCNICA
Vitória x Flamengo
Data e hora: 14 de maio, às 21h30 (de Brasília)
Local: Estádio Barradão, em Salvador