Fortaleza tem maior número de derrotas na temporada na era dos pontos corridos

Tricolor tem acumulado tropeços ao longo do ano

Crisneive Silveira 22 de Outubro de 2025
corte marcelo paz

Jogada

Marcelo Paz: 'Fortaleza sofreu um autoboicote'; veja entrevista

O CEO do Fortaleza pontuou sobre momento atual, problemas internos e conquistas recentes

Fernanda Alves 14 de Outubro de 2025
Taça da Copa do Brasil exibida em estádio

Jogada

CBF muda formato da Copa do Brasil para 2026; competição terá mais times e final única

Mudanças valem pelos próximos quatro anos

João Bandeira Neto 01 de Outubro de 2025

Jogada

CBF anuncia mudanças no calendário do futebol brasileiro para os próximos 4 anos; veja o que muda

Algumas competições devem ter formados modificados por se tratar de ano de Copa do Mundo

João Bandeira Neto 01 de Outubro de 2025
Foto de troféu da Copa do Brasil

Jogada

Premiação de Cruzeiro, Vasco, Corinthians e Fluminense na semifinal da Copa do Brasil

Valores milionários são destinados às equipes que avançam de fase na Copa do Brasil

Daniel Farias 12 de Setembro de 2025
Nuno Moreira em ação pelo Vasco

Jogada

Adversário do Ceará, Vasco elimina Botafogo e avança às semifinais da Copa do Brasil

Os times se enfrentam neste domingo (14), às 20h30, pela Série A

Alexandre Mota 12 de Setembro de 2025

Opinião

Definidos os semifinalistas da Copa do Brasil; Veja confrontos, datas e análise

Semifinais e Final serão disputadas em dezembro, após o fim da Série A

Foto frontal Vladimir Marques
Vladimir Marques 12 de Setembro de 2025

Jogada

Cruzeiro x Atlético-MG na Copa do Brasil: veja horário, onde assistir, escalações e horário

Equipes e enfrentam no Mineirão

Redação 11 de Setembro de 2025
Foto de Arthur Cabral

Jogada

Botafogo x Vasco na Copa do Brasil: onde assistir, escalações e horário

Veja como assistir ao vivo ao jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil

Samir de Carvalho* 11 de Setembro de 2025
Foto de Memphis Depay durante Athletico-PR x Corinthians na Copa do Brasil

Jogada

Corinthians x Athletico-PR na Copa do Brasil: onde assistir, escalações e horário

Veja como assistir ao vivo ao jogo de volta das quartas de final do torneio

Daniel Farias 10 de Setembro de 2025
