Premiação milionária da Copa do Brasil garante reforma no Maracanã; veja valor e melhorias para 2026

Em sua primeira participação no torneio, time de Maracanaú chegou à terceira fase

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 15:24)
Jogada
Legenda: Estádio Almir Dutra, casa do Maracanã
Foto: Oswaldo Scaliotti/Prefeitura de Maracanaú

O Maracanã viveu em 2025 uma das temporadas mais marcantes de sua história. Entre os feitos alcançados pela equipe, um dos mais importantes foi chegar à terceira fase da Copa do Brasil logo em sua primeira participação no torneio nacional.

A campanha histórica trouxe retornos principalmente financeiros para o time de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. Ao todo, o Maracanã embolsou uma quantia de R$ 4,3 milhões em premiação pelas classificações nas primeira e segunda fases da copa.

Na avaliação do treinador da equipe, Júnior Cearense, o valor foi importante para “dar uma respirada” do ponto de vista financeiro. Em entrevista ao programa Jogada 1º Tempo desta segunda-feira (22), o técnico detalhou as melhorias provenientes da premiação.

Hoje o Maracanã inicia uma pré-temporada tendo dormitórios, coisa que nunca teve, sempre alugava casa; tendo alimentação no clube, café da manhã, almoço e janta, é uma evolução grande; uma academia também no estádio, coisa que a gente tinha que sair para treinar e voltar para o campo. Isso melhora bastante para nós que fazemos o futebol.
Júnior Cearense
Técnico do Maracanã

METAS PARA A TEMPORADA 2026

A premiação milionária e as melhorias realizadas na estrutura do Maracanã fazem com que o clube busque alçar voos ainda maiores na temporada 2026. O diretor de futebol, Fabiano Alves, disse inclusive sonhar com um possível título do Campeonato Cearense.

Ao todo, o time de Maracanaú, que tem se consolidado como uma força do futebol cearense nos últimos anos, irá disputar quatro competições ao longo de 2026: Campeonato Cearense, Copa do Brasil, Série D do Campeonato Brasileiro e Taça Fares Lopes.

